Sandra Sá posta fotos nua tiradas pela esposa; veja

Sandra Sá, 69, agitou a web ao postar fotos em que aparece nua nesta segunda-feira (7).

O que aconteceu

Sandra surgiu apenas com uma mão cobrindo as partes do seu corpo nas fotos. A cantora apareceu sorridente nos cliques, capturados enquanto ela estava na cama.

A artista explicou que os registros foram feitos por sua esposa, Simone Malafaia. "Fotos altamente foderásticas de Simone Malafaia", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Sandra e Simone são casadas desde 2017. A cantora já se abriu sobre a vida íntima do casal e contou que o romance, a princípio, começou como uma amizade colorida.