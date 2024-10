Saiba em que dia e horário 'Chaves' e 'Chapolin' voltam ao ar no SBT

O SBT programou para este sábado (12), Dia das Crianças, o retorno de "Chaves" e "Chapolin" à sua programação.

O que aconteceu

"Chapolin" será exibido primeiro, às 13h15, enquanto "Chaves" vem logo na sequência, às 14h. "Atenção, eu tenho um recado muito importante: o próximo sábado é Dia das Crianças, e a programação do SBT é toda dedicada para a garotada. Mas nesse dia não tem atrações só para as crianças; os adultos também vão adorar. Ele está de volta! Às 14h, tem Chaves! O dia é todo nosso, aqui no Feriadão SBT especial Dia das Crianças", anunciou o SBT, em nota oficial.

A data marcará a volta dos seriados criados por Roberto Bolaños à TV brasileira, após um hiato de quatro anos. Os dois programas saíram do ar no mundo todo, em julho de 2020, por conta de um conflito entre o Grupo Chespirito e a Televisa, agora aparentemente já resolvido.

Vale lembrar que os episódios de "Chaves" e "Chapolin" também serão disponibilizados no catálogo do +SBT, plataforma de streaming do canal dos Abravanel.