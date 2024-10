Sacha revela que estava em 'desespero econômico' ao ir para A Fazenda

Na noite de segunda-feira (7) de A Fazenda (Record), Sacha desabafou com Yuri e Gui sobre sua situação financeira.

O que aconteceu

O ator foi questionado por Gui se a decisão dele de ficar com a imunidade em uma roça que não estava correndo risco, em vez de dar para a Larissa, que acabou sendo eliminada, não poderia ter "pegado mal com o público". "Pode ter pegado, mas eu tenho a minha verdade", disse o ator e desabafou:

Eu sei porquê fiz isso. Minha mãe tem uma situação que talvez, daqui a pouco, daqui a dois anos, ela não consiga mais dar aula, e ela não tenha dinheiro para pagar o aluguel do mês seguinte. Entrei aqui em uma situação realmente de desespero econômico, que a Larissa não tem. Ela ganha dezenas de milhares de reais para fazer um post. Eu sei porque conversei com ela. Ela tem uma situação financeira 10 vezes mais confortável que a minha.

Cauê então argumenta que cada um tem os seus motivos para "precisar" entrar no reality show. "Acho que o mérito não é do que tá lá fora, é do que a gente faz aqui dentro, acho que isso conta mais."

Pouco antes, Sacha negociou com os colegas para não ser vetado da prova do líder. Ele argumentou que caso volte fazendeiro, seu voto ainda seria no grupo rival, mesmo tendo tretas dentro do grupão com Gizelly e Luana.

O ator do Kwai argumentou que sua preocupação era com as aliadas serem uma opção de indicação de Sacha, visto que elas o priorizavam mais do que ele. "Você priorizava a gente no geral como grupo, mas tinha subgrupos você provou que não priorizava no resta um."

