Sacha se defende sobre relação com Larissa: 'Sempre fui verdadeiro'

Na formação da terceira roça de A Fazenda 16 (Record), Sacha se defendeu após receber acusações de que iludiu Larissa durante o relacionamento deles.

O que aconteceu

Após receber votos sobre isso, Sacha se defendeu. "A Larissa desde o primeiro dia demonstrou interesse em mim. Fiquei assustado sobre isso porque entrei aqui sem buscar relacionamento. Fui muito sincero sobre isso, expliquei isso pra ela, pedi pra ela parar de fazer brincadeiras. Ela parou de fazer, a gente começou a se aproximar."

O ator explicou que se envolveu com ela depois. "Comecei a me envolver, mas mesmo assim a gente teve umas 3 conversas onde eu deixei claro que não queria ter um relacionamento."

Mais uma vez eu deixei claro. Ela disse que não estava apaixonada e só queria um beijo. Eu tinha atração por ela e não queria que ela se sentisse rejeitada. Sacha Bali

O peão continuou. "A gente ficou sem contato físico até quando ela foi pra roça. Quando ela foi pra roça, ela ficou muito fragilizada. A gente deu um beijo antes dela descer pra eliminação."

Sacha finalizou. "Sempre fui muito verdadeiro com ela em relação ao que eu sentia."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após saída de Raquel, quem é o mais odiado? Resultado parcial Total de 779 votos 0,39% Albert Bressan 1,93% Babi Muniz 2,31% Camila Moura 2,44% Cauê Fantin 2,31% Fernanda Campos 0,51% Fernando Presto 0,39% Flor Fernandez 1,67% Flora Cruz 1,41% Gui Vieira 0,51% Gilsão 7,19% Gizelly Bicalho 0,51% Juninho Bill 6,55% Júlia Simoura 8,60% Luana Tárgino 8,47% Sacha Bali 0,26% Sidney Sampaio 18,74% Suelen Gervásio 8,09% Vanessa Carvalho 14,89% Yuri Bonotto 4,62% Zaac 8,22% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 779 votos

