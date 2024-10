Punição! Suelen comete infração e peões reclamam: 'Vai ter que aguentar'

Suelen Gervásio cometeu uma infração na tarde desta terça-fera (8) em A Fazenda 16 (Record), e os peões ficarão sem ovos até a próxima reposição.

O que aconteceu

Suelen desceu até a área dos animais com sua garrafinha de água, cometendo uma infração segundo as regras da Fazenda.

Ao ouvir o comunicado, Júlia questionou o que teria acontecido. "Foi só comemorar que não tava tendo punição?", reclamou Camila Moura.

Por conta da infração, os peões ficarão sem ovos até a próxima reposição do alimento. "E os ovos da galinha?", questionou Flor. "Ovo é ovo", responderam os aliados.

Após alguns peões lamentarem, Suelen se irritou e afirmou que outros participantes já receberam "várias punições", enquanto essa era a sua primeira. "Desde que eu tô aqui, não recebi nenhuma punição. O que que é essa, né? Teve gente, que sabe muito bem, já recebeu três! Duas! A primeira, meu amor. Vai ter que aguentar, todo mundo. Eu aguentei punição de todo mundo, agora vão ter que aguentar a minha".

Luana disse que ninguém estava reclamando dela. "Eu sei que não tão, e nem são louco de reclamar", retrucou Suelen.

