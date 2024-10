Preta Gil surge deslumbrante durante ensaio em celebração aos seus 50 anos

Preta Gil publicou um vídeo mostrando o making of de um ensaio fotográfico que fez em comemoração aos seus 50 anos, celebrados há exatos dois meses.

O que aconteceu

A cantora publicou um vídeo onde mostra os bastidores de um ensaio fotográfico que fez para celebrar a chegada de seus 50 anos. Nas imagens, a artista aparece posando com diversos looks, incluindo um que deixava seus seios a mostra.

Ela aparece se divertindo enquanto posa para as fotos e recebe atendimento de diversos profissionais. "Making Of desse ensaio lindo que fiz para comemorar meus 50 anos. Vou postar mais nos próximos dias!", escreveu ela na legenda do post feito em sua conta no Instagram.