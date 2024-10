'Obsolescência do humano', diz presidente da Microsoft sobre quem evitar IA

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: O humano obsoleto; Brasil, a potência da IA de baixo carbono; A voz clonada da corintiana para torcer pelo São Paulo)

Quem acha que a inteligência artificial é moda passageira está fadado a se tornar um ser humano obsoleto, diz Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil. Em conversa com o podcast Deu Tilt, a líder da Big Tech no país falou da adaptação de trabalhadores à nova tecnologia, de como ela mesma aderiu a ferramentas inteligentes até em tarefas cotidianas e como das transformações que até o Windows está sofrendo com IA.

Eu falo que a obsolescência do humano existe. A gente já fala há muito tempo sobre 'life long learning', a necessidade de você continuar estudando até o último dia da vida. Isso é uma realidade. Quando se fala hoje de IA, que está permeando todos os aspectos da sociedade, não dá para dizer 'eu não sou uma pessoa de tecnologia e não preciso saber disso'. Sim, você precisa

Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil

Para Cosentino, a inteligência artificial não vai substituir o ser humano, mas auxiliá-lo a ser um profissional melhor. "A IA está aqui, hoje, não é mais uma tecnologia de futuro (...) É importante que todos nós criemos uma fluência mínima nisso que está [acontecendo] hoje e no que está por vir".

Natal generativo

Cosentino conta que já usou IA até para fazer cartões de Natal para a família. E o pedido partiu de tias dela.

É muito legal ver a IA entrando na casa de todo mundo, não se importando com a idade, gênero, profissão ou formação das pessoas

Tânia Cosentino

Nova IA vai matar programas clássicos do Windows?

Deu Tilt conversou com Tânia Cosentino durante o AI Tour, evento da empresa em São Paulo que contou com a presença do CEO da Microsoft, Satya Nadella, e do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin.

A ocasião marcou o anúncio de novos produtos, como o Copilot Pages. A ferramenta parece um editor de texto e permite colegas de uma equipe trabalhar lado a lado do Copilot, o assistente pessoal do Windows.

O Pages pode extrair informação de documentos criados por outros softwares, como Word e Excel, e acionar o Copilot para buscar dados frescos da internet. Outro recuro trunfo do novo serviço é guardar a produção na nuvem. Cosentino afasta a ideia de o Pages ser uma evolução natural do Word.

Não vejo o fim do Word ou do Excel, mas uma capacidade de expandir ainda mais e combinar todas as nossas suítes [de programas deprodutividade] e torná-las mais poderosas

Tânia Cosentino

GPT-3 encurtou previsões

Cosentino conta que já usava o GPT-3 antes de o ChatGPT vir a público no fim de 2022. Na época, porém, a conversa sobre as possibilidades do GPT-3 eram quase que exclusivamente aplicadas ao ambiente de TI e muito técnicas. "O nível de discussão que tivemos naquele painel estava muito distante do que estamos vendo hoje", lembra.

Às vezes fazemos projeções de avanço da tecnologia. Fizemos isso há dois anos para a cibersegurança. Falávamos: 'essas são as soluções disponíveis hoje, essas são para um universo de um ano e essas são de dois, três e cinco anos'. Em um ano, tudo isso foi encurtado por causa do GPT

Tânia Cosentino

E quando a IA vai passar a dar lucro?

Com muitos bilhões investidos em IA, o medo de parte dos investidores é que nunca tenham retorno. Nessa área, os resultados ainda são tímidos. Cosentino pede paciência. "Estamos colocando muita pressoa sobre algo que acabou de nascer."

Nós temos estudos que vários usos de Copilot já se pagam em até 14 meses. Então existe sim retorno de investimento. O que acontece é que você não pode sair distribuindo Copilot sem criar um programa de adoção e isso serve para qualquer transformação que se queira aplicar na empresa

Tânia Cosentino

Para a transformação ser significativa, deve ser liderada pelo CEO, argumenta a executiva. "A IA não é um tema de TI, é tema de negócios", ressaltou. Além disso, diz, a gestão precisa definir quais objetivos quer alcançar.

Não é simplesmente adotar a IA porque está todo mundo adotando. Aí vem um jornalista do Deu Tilt e te pergunta 'você não está adotando IA? UAU! Você é um dinossauro!' E fica todo mundo com vergonha, ninguém quer ser taxado como dinossauro

Tânia Cosentino

Essa definição e planejamento de uso é o que, segundo Cosentino, pode garantir o retorno do investimento.

R$ 15 bi no país: 'Brasil pode liderar a era de IA de baixo carbono'

A preocupação com o impacto no meio ambiente está na linha do horizonte das empresas. Ainda mais em tempos de emergência climática. Durante o AI Tour, a Microsoft anunciou investimento de R$15 bilhões no país pelos próximos três anos.

O dinheiro vai para a construção e renovação de data centers, que, a empresa planeja, estejam operando com fontes renováveis de energia até 2025.

A matriz energética brasileira é predominantemente verde, historicamente pelas hidrelétricas, mas vimos inserindo as fontes eólicas, usinas solares, o biocombustível e agora estamos falando de hidrogênio verde. Temos um portfólio de energia verde amplo"

Tânia Cosentino

Corintiana, Cosentino teve voz clonada com IA: 'toca no Calleri que é gol'

A executiva afirmou que a Microsoft defende a regulaçao de IA tramitando no Senado, sobretudo quando ela restringe casos de uso que coloquem as pessoas em risco.

Com apenas 3 segundos de áudio, eu copio a sua voz. E, com pouco mais de 10 segundos, eu copio a sua imagem. No meu tempo, falavam que tinha de ver para crer. Hoje, é melhor checar a fonte e mais de uma, porque você vai ver, vai ler e não pode crer

Tânia Cosentino

Corintiana, Cosentino confessa ter tido a voz clonada por IA para dizer "toca no Calleri que é gol". "Gente, isso é fake news, cuidado!", afirmou.

