O retorno das gigantes: grupo 2NE1 é aclamado na turnê de reunião

No último final de semana, entre sexta e domingo, aconteceram os aguardados shows de retorno do 2NE1, um dos grupos mais importantes na história do K-pop. Desde o surpreendente anúncio da reunião, pela própria YG, empresa onde o grupo foi formado e saiu de forma conturbada, os fãs, conhecidos como blackjacks, estavam esperando esse retorno há muito tempo.

A "Welcome Back" tour, que reúne CL, Dara, Minzy e Park Bom, comemora os 15 anos de debut de um dos gigantes da indústria e entregou um set list digno do nome que elas colocaram no mundo. Com 25 músicas, dois encores, hits solo, muitos dançarinos e pirotecnias, o show passará por diversas cidades no sul da Ásia e no Japão.

O início, com os três shows em Seul, já mostrou como a música ultrapassa gerações, transformando dezenas de idols famosos em fãs empolgados, dançando, cantando e tietando as cantoras após o espetáculo. A família YG teve sua mini reunião com G-Dragon, Jennie, Treasure e Babymonster prestigiando o retorno do grupo.

Mais maduras, agora livres e nitidamente contentes de estarem juntas no palco, a reunião do 2NE1 mostra que não existe "data de expiração" para ser idol, e que artistas com mais estrada e experiência, entendem muito melhor o espaço a que pertencem, algo que só o tempo pode dar, reunindo memórias, momentos bons e ruins, sucessos e fracassos, início, meio e fim.

"Welcome Back" é um abraço daquele amigo de infância que não vemos há muito tempo, mas que traz um conforto enorme. Que todos os blackjacks se sintam abraçados e contemplados neste retorno.

Idols jovens na plateia mostra o legado do grupo

O retorno do 2NE1 foi um megaevento não só para os blackjacks de forma geral, mas para os idols que sempre tiveram as quatro artistas como ícones dentro da indústria. Nos três shows que o grupo fez em Seul, entre os dias 4 e 6, vários famosos foram prestigiar a turnê "Welcome Back". Desde os mais jovens, como NewJeans (na imagem), as colegas de empresa e da nova geração Babymonster, que inclusive se apresentaram no palco; os novatos Boynextdoor, as aespa, que estão no auge da carreira, entre outros tantos. O impacto de 2NE1 ultrapassa gerações!

Segunda geração e a cultura do lightstick

A segunda geração trouxe uma série de grupos que são até hoje referências gigantescas dentro e fora do k-pop, seja de som, moda, comportamento. A própria cultura do lightstick, aquela 'luzinha' onipresente nos shows de k-pop pelo mundo, tiveram seu início, como conhecemos hoje, específica para o grupo, com significado, conceito, cores, design diferente, lá em 2006 quando G-Dragon, criou a Bangbong. 2NE1 também tinha uma lighstick diferentona, que teve um update meio triste, ficando igual a todas as outras. Falamos sobre lightsticks na última live do Universo K-pop!