Cientistas que revolucionaram inteligência artificial levam Nobel de Física

Do UOL, em São Paulo

O Prêmio Nobel de Física foi entregue a dois cientistas que têm trabalhos pioneiros no campo da inteligência artificial. A descoberta deles abriu o caminho para o aprendizado de máquinas a partir de redes neurais artificiais.

O que aconteceu

O americano John Hopfield e o anglo-canadense Geoffrey Hinton usaram ferramentas da física para desenvolver métodos de treinamento de redes neurais artificiais, que hoje são a base do aprendizado de máquina, explicou a Assembleia Nobel. Esse sistema, que integra o vasto campo da inteligência artificial, é baseado em modelos computacionais inspirados pelo funcionamento do cérebro humano.

Hopfield inventou uma rede de memória associativa que pode armazenar e recriar imagens e outros tipos de padrões em dados. Já Hinton usou o trabalho de Hopfield como base para uma nova rede, a chamada máquina de Boltzmann, que pode encontrar propriedades em dados de forma autônoma e, assim, executar tarefas como identificar elementos específicos em imagens.

Hopfield é professor da Universidade Princeton, nos EUA, enquanto Hinton leciona na Universidade de Toronto, no Canadá. Eles começaram a publicar seus trabalhos na década de 1980.

Quando falamos sobre inteligência artificial, geralmente queremos dizer aprendizado de máquina usando redes neurais artificiais. Essa tecnologia foi originalmente inspirada pela estrutura do cérebro. Em uma rede neural artificial, os neurônios do cérebro são representados por nós que têm valores diferentes. Esses nós influenciam uns aos outros por meio de conexões que podem ser comparadas a sinapses e que podem ser fortalecidas ou enfraquecidas. A rede é treinada, por exemplo, desenvolvendo conexões mais fortes entre nós com valores simultaneamente altos.

Assembleia Nobel

O trabalho dos laureados já foi do maior benefício. Na física, usamos redes neurais artificiais em uma vasta gama de áreas, como o desenvolvimento de novos materiais com propriedades específicas.

Ellen Moons, presidente do Comitê Nobel de Física

Eles dividirão um prêmio de 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 5,8 milhões), além de receber diplomas e medalhas de ouro de 18 quilates. O rei sueco deve entregar os prêmios em uma cerimônia em Estocolmo no dia 10 de dezembro, aniversário da morte de Nobel, seguida de um luxuoso banquete.

Desde 1901, foram concedidos 117 prêmios de Física. No ano passado, os grandes vencedores foram Pierre Agostini, Anne L'Huillier e Ferenc Krausz pelos seus trabalhos em pulsos de laser muito curtos. Esses experimentos dão à humanidade novas ferramentas para explorar o mundo dos elétrons dentro dos átomos e das moléculas.

*Com informações de ANSA