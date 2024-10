Mãe namora ex da filha: entenda torta de climão na família de Gal Costa

Desde a morte da cantora Gal Costa, em novembro de 2022, membros da família protagonizaram diversos conflitos públicos em busca da herança. Além de processos na Justiça, polêmicas envolvendo a vida pessoal de Gabriel, filho de Gal, e a relação do jovem com Wilma Petrillo, companheira da cantora, agravaram a situação familiar.

O episódio mais recente dos atritos da família de Gal Costa ficou por conta de Luisa Tonani, ex-namorada de Gabriel, que expôs o relacionamento amoroso do garoto com Daniela Tonani, mãe da própria Luisa.

O que aconteceu

Ex-nora de Gal polemizou ao expor atual relacionamento de Gabriel, 19, com sua mãe Daniela, 30 anos mais velha. Em participação no canal do YouTube Paulo Vita Show, Luisa Tonani abordou o tema ao ser questionada pelo apresentador durante jogo. "Se sua mãe estivesse aqui, o que ela falaria de você?", perguntou Paulo Vita. "Ela ia mandar um beijo pro meu ex, provavelmente. Ia mandar um beijo e um abraço pro meu ex. Eles estão super bem hoje em dia, que não 'tá" sou eu'", respondeu Luisa.

Terminei e descobri que não é só amiga que é talarica [gíria que representa uma pessoa traidora]

Luisa Tonani, sobre a mãe Daniela, atual namorada de seu ex

Assista à declaração de Luisa no vídeo abaixo (aos 10'05"):

No início de 2024, Luisa havia postado no X mensagens sobre Gabriel a Daniela. "Deus, me tira essa vontade de explanar para a mídia o que esse metido a filho de famoso anda fazendo comigo". Sobre a mãe, Luisa postou: "Vontade de expor todas as atrocidades que minha mãe anda fazendo para Deus e o mundo".

Quem é quem e a treta da família

Gabriel Costa Penna Burgos, filho único de Gal Costa, e Wilma Petrillo disputaram herança. À época da morte da cantora, Gabriel tinha 17 anos, enquanto Wilma foi companheira e empresária da artista por mais de 20 anos. Wilma foi nomeada inventariante dos bens deixados por Gal no segundo semestre de 2023. Por ser menor de idade, Gabriel ficou sob a guarda temporária da empresária.

Ao completar 18 anos, Gabriel reivindicou o direito à herança deixada pela cantora. O jovem contestava a fração pretendida por Wilma. Gabriel também recorreu à Justiça de SP para pedir a anulação de um documento em que ele mesmo reconhecia a união entre Wilma e Gal, quando tinha menos de 18 anos.

Namoro de Gabriel e Daniela, que teve início em 2023, foi alvo de críticas por parte de Wilma. Em entrevista ao Fantástico (TV Globo) em março, Wilma citou o relacionamento de Gabriel e Daniela sem citar nomes, e disse acreditar que a fonoaudióloga seria a responsável pelas atitudes de Gabriel na Justiça. Segundo Wilma, Daniela teria convencido Gabriel a processá-la para removê-la como inventariante de Gal e para investigar a causa da morte da artista.

Gabriel namorava uma menina, bonitinha [Luisa], e essa mulher [Daniela], que era mãe da namorada, começou a seduzir o Gabriel [...] É evidente que ela queira que o Gabriel seja o herdeiro, e que ela administre os bens dele Wilma Petrillo sobre Daniela Tonani

Wilma Petrillo declarou que Gabriel estaria sendo manipulado por Daniela em processo por herança Imagem: Reprodução/TV Globo

Jovem negou que tenha sido influenciado pela namorada. "Não vou querer entrar muito nessa questão afetiva da minha vida. Até porque eu escolho com quem eu quero estar e quando quero estar", disse ao Fantástico. "Abri meus olhos, eu mesmo [sobre a decisão de brigar pela herança da mãe]. Depois, minhas advogadas me ajudaram e abriram mais meus olhos. Não precisei de ninguém para me influenciar, para me coagir, me colocar num caminho, para me colocar contra a Wilma. Eu sozinho descobri um monte de coisas".

Gabriel chegou a solicitar a exumação do corpo da mãe para investigar a causa da morte. Segundo Wilma, não houve autópsia pois, em vida, Gal teria dito a ela que não queria se submeter ao procedimento. Além da investigação sobre o motivo da morte, Gabriel alegou querer levar o corpo da mãe para o Rio de Janeiro —o que, segundo ele, era a vontade dela. A exumação foi negada pela Justiça de São Paulo, que encaminhou o caso à polícia.

Herdeiros chegaram a consenso em relação à disputa pela herança. Com o acordo apresentado à Justiça de São Paulo em setembro, Wilma e Gabriel irão dividir de forma igualitária os bens e dívidas deixados em inventário, além dos royalties de execuções musicais até a venda da casa da cantora ou até um ano após a homologação do acordo. O acordo prevê, também, que Gabriel deve suspender os processos judiciais movidos por ele contra Wilma.

Gal Costa morreu aos 77 anos, em São Paulo. Certidão de óbito apontou que a cantora morreu em decorrência de um infarto agudo no miocárdio. O documento também descreve como causa da morte uma neoplasia maligna [câncer] de cabeça e pescoço. A informação, no entanto, só veio a público meses após a morte da artista.