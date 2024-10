Morre Ed Wheeler, ator das séries 'Law and Order' e 'Blue Bloods'

Foi confirmado na última segunda-feira (7) o falecimento de Ed Wheeler, aos 88 anos.

O que aconteceu

A informação foi divulgada pela esposa do ator, Messeret Stroman Wheeler, nas redes sociais. "Com o coração pesado, compartilho a morte do meu Ed. Em memória amorosa do meu amado marido, Ed Wheeler", anunciou ela, em um texto publicado no Instagram.

Sem especificar a causa da morte do artista, ela enalteceu o legado pessoal e profissional dele. "Você trouxe luz, risos e amor a cada canto da minha vida e da vida de todos que o conheceram. Seu talento, dedicação e paixão eram inigualáveis, seja no palco, na frente das câmeras ou nos bastidores. De comerciais nacionais à estimada Negro Ensemble Company, sua presença foi sentida e estimada. Meu querido Ed, você foi mais do que apenas uma figura pública; você foi uma luz guia, um parceiro solidário e meu coração. Construímos uma vida e criamos arte juntos, e seu legado continuará a inspirar. Sentirei para sempre sua falta, sua sabedoria e sua generosidade."

Ed Wheeler ficou conhecido por sua participação em séries como "Law & Order", "Blue Bloods" e "Cosby". Ele também fez vários trabalhos no cinema, em filmes como "Acima de Qualquer Suspeita" (1990)" e "Mickey Olhos Azuis" (1999).