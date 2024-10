Miss Bumbum Rosana Ferreira exibe 1.200 ovos no carrinho de mercado

Rosana Ferreira, eleita a primeira Miss Bumbum em 2011, mostrou o que tem dentro de seu carrinho de compras do supermercado.

O que aconteceu

A modelo abasteceu o carrinho com mais de 1.200 ovos. Ela ainda contou que o item está presente nas três refeições que faz por dia. "Minha dieta é tão restrita que realmente afeta a vida social. No começo, até dá para disfarçar, mas chega uma hora que a pessoa percebe que você está comendo ovos no café da manhã, no almoço e no jantar!".

A dieta para lá de rigorosa também já motivou o término de um relacionamento. "Namorava há dois meses, e ele reclamava que a gente nunca conseguia sair para comer algo normal. Eu dizia que estava em preparação para uma competição, mas era ovo todo dia. Acho que ele não aguentou! Um dia, ele me disse: 'Ou eu, ou esses ovos!'. Adivinha quem ficou?".

Ela contou que prefere ficar sozinha sendo feliz com seu corpo do que ao lado de alguém que não lhe apoia. "Prefiro ficar sozinha e com o corpo que me faz feliz do que abrir mão da minha disciplina por alguém que não entende meu estilo de vida. Eu costumava deixar a dieta de lado nas primeiras conversas, mas isso sempre voltava para me assombrar depois. Então, comecei a avisar logo na primeira conversa: 'Olha, minha vida gira em torno de refeições controladas'. Acho melhor ser transparente!".

Rosana relembrou um breve affair que sumiu por conta de sua dieta. "Teve um rapaz que me disse que adorava mulheres fitness, mas quando expliquei a quantidade de ovos que eu comia por semana, ele nunca mais me ligou! Achei até engraçado. Acho que 1.200 ovos por mês pode ser demais para alguns", disse.

Recentemente, Rosana disse que está passando por um "detox de homens", a pedido de sua terapeuta. "Ela me disse: 'Você precisa de um tempo para si mesma, sem envolvimentos amorosos'. Eu topei na hora!".