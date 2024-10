Mariana Kupfer une experiência de 750 famílias em programa: 'Quero acolher'

Mariana Kupfer estreou na última quinta-feira (3) no Universa UOL a fim de contar as mais diferentes histórias da maternidade.

Seu novo programa, Amar + Materna, é um bate-papo com anônimos e famosos —Luísa Mel e Sabrina Sato— que dá continuidade a um programa de 2015, o Amar. "Já entrevistei mais de 750 famílias nas dez temporadas em que estamos no ar", conta. "Agora, no novo primeiro episódio, passamos por temas como gravidez, puerpério, filhos com síndrome... É muito emocionante".

Kupfer diz que o universo da maternidade é infinito, e o programa permite dar lugar de fala para pessoas que não são ouvidas. "Minha maternidade solo norteou meu caminho profissional, e há 10 anos faço esse programa, em que dou voz e acolho pais e mães", conta.

Meu lugar é de acolhimento. Sou uma militante da maternidade e quero acolher cada vez mais essas famílias; mostrar que o universo da parentalidade é diversos Mariana Kupfer

A jornalista também diz se sentir empoderada ao dar voz para essas mulheres, e recorda casos em que conseguiu ajudar mães financeiramente com vaquinhas online através de seu público. "Sinto que faço meu papel", conta.

Assista à íntegra do Splash Show:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso