Mãe de Raquel Brito diz que recebeu trotes após a filha ser internada

Elisângela Brito, 49, mãe de Raquel Brito, 23, e Davi Brito, 21, explicou o motivo de ter dito que a filha estava entubada após passar mal em 'A Fazenda 16' (Globo).

O que aconteceu

A matriarca viajou de Salvador a São Paulo para se encontrar com a filha, que foi internada após precisar ser atendida pela equipe médica da emissora. Na noite da última segunda-feira (7), ela gravou um vídeo para contar que estava a caminho do hospital.

De acordo com Elisângela, ela teria recebido trotes de pessoas dizendo que a filha estava entubada, o que não era verdade. "Realmente, passaram trote dizendo que era da produção, que Raquel estava entubada. Ainda não vi Raquel. Pessoas que diante da sua dor ainda querem pisar".

A mãe de Davi ainda disse que a produção do reality rural fez chamada de vídeo com ela para eliminar quaisquer dúvidas. "A produção já fez chamada de vídeo para desfazer os trotes que tentaram me desesperar".

Raquel foi desclassificada da competição por orientação médica. De acordo com boletim divulgado em suas redes sociais, a ex-peoa está hospitalizada passando por uma bateria de exames.