Kanye West e esposa espalharam rumores da própria separação, diz jornal

Os rumores de que Kanye West, 47, e Bianca Censori, 29, estariam se separando podem não ter passado de uma estratégia de marketing armada pelo próprio casal.

O que aconteceu

Kanye e Bianca teriam se encarregado pessoalmente de espalhar o boato de que seu casamento estaria por um fio. "Kanye e Bianca foram responsáveis pelas notícias de que eles estavam se separando, porque é isso que eles estavam falando para as pessoas. Ela falou para os amigos na Austrália e ele falou para qualquer um que estivesse disposto a escutar", declarou uma fonte anônima ao jornal britânico Daily Mail.

O objetivo seria chamar a atenção para o projeto musical "Vultures", lançado por Kanye em parceria com Ty Dolla Sign, 42. "Eles sabiam que, fazendo isso, conseguiriam se manter relevantes enquanto ele tenta promover seu novo álbum. Ambos sabem que nem os looks quase nus de Bianca consegue deixar as pessoas interessadas mais. Todos já a viram pelada."

A especulação em torno do divórcio de Kanye West e Bianca Censori chegaram ao fim nesta terça-feira (8), após eles serem vistos trocando carinhos em Tóquio. A proximidade entre o casal surpreendeu, não só pelos rumores em alta, mas também porque Bianca havia dito a vários amigos que pretendia curtir sozinha a capital japonesa.