Júlia indica Zé Love para a terceira roça de A Fazenda 16

Fazendeira da semana, Júlia indicou Zé Love para o primeiro banquinho da terceira roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Júlia iniciou a formação da roça indicando o peão. "Todo mundo viu que foi uma semana muito conturbada. Meu voto flutuou bastante essa semana e a escolha foi apertada. O critério que escolhi foi sobre trato dos animais e convivência na casa. Sou responsável pelas minhas atitudes, meus atos e minhas falas e às vezes respinga coisas na gente que a gente não sabe."

A fazendeira relembrou a treta generalizada após a formação da segunda roça e o fato de Love ter dito que não faria nenhum dos animais caso fosse colocado no trato.

Jogo é jogo e os animais não devem sofrer responsabilidade por isso. O único fator foi a punição proposital. Por isso minha indicação é o Love. Júlia

Zé Love falou após a indicação. "Desde a primeira semana, eu cuidei da vaca. Essa semana, estou na Baia e estou fazendo quase todos os animais. Assim, eu tive um problema com a Júlia na primeira semana. Aqui dentro pra mim ela é uma planta. Ela foi pegar um motivo pra não se indispor por mais ninguém. E é isso. Já estava esperando."

A indicação de Júlia não é uma surpresa. Mais cedo, ela já havia sinalizado aos aliados que indicaria o jogador para a roça.

