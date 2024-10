Jade Picon usa vestido de efeito molhado para ensaio fotográfico

Jade Picon, 22, exibiu um novo ensaio fotográfico que realizou.

O que aconteceu

No feed de seu perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou os cliques cheios de charme, beleza e sensualidade. A influenciadora elegeu um vestido all white, longo, com efeito molhado.

A peça já foi Yasmin Brunet, 36. A marca da peça é DI PETSA.

Jade ainda caprichou na pose e no carão. Ela exibiu um corpo delineado e escultural.

A ex-BBB, logo, foi elogiada pelos fãs. "Maravilhosa", disse uma; "Lindíssima", escreveu outra; "Perfeita", se derreteu uma terceira.