Isabel Veloso diz que fará químio para 'ver o filho crescer'

Isabel Veloso, 18, que contou recentemente que seu tumor voltou a crescer durante sua primeira gestação, fez um novo pronunciamento.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (08) a influenciadora voltou a falar sobre o seu tratamento de câncer, que mudará de agora em diante. Ela e o marido, Lucas Borbas, 27, estão à espera do primeiro filho, Arthur.

Isabel anunciou que decidiu fazer quimioterapia para poder ver o filho crescer. "A grande maioria de vocês já deve ter visto algumas notícias sobre o meu caso. O tumor deu uma evoluída em alguns lugares. Quero explicar para vocês tudo bonitinho como é que vai ser de agora em diante. O tumor, sim, voltou a crescer. Não é só um [tumor], é mais do linfoma, é um conglomerado de linfonodos, e o maior tem 7,5 centímetros. Vou deixar o laudo aqui com os tumores, a localização e as medidas para vocês terem uma noção".

Ela explicou que, apesar de estar gestante, o tumor, no momento, não representa nenhum risco à gravidez nem à sua vida. "Mas já estou com alguns sintomas de falta de ar, acho que vocês estão vendo que estou um pouco ofegante. Vamos recapitular algumas coisas. "Vocês lembram que, no início do ano, quando fiz meu último tratamento, disse que nunca mais iria fazer um tratamento porque eu estava muito cansada e exigia muito de mim, então me deram seis meses de vida. Graças a Deus, consegui a estabilização do tumor, graças ao tratamento que eu fiz no início do ano".

Veloso seguiu explicando o que sente. "Mas, ao mesmo tempo, eu não estaria mais fazendo tratamento. Só que um filho muda e está sendo muito difícil falar com vocês porque é um assunto muito difícil para mim... Um filho muda a nossa vida e vocês sabem que o meu sonho não era gestar, era ser mãe. Ser mãe não é você somente carregar um bebê com você. Ser mãe é você ver o seu filho crescer, é você amar o seu filho, é você querer a vida do seu filho e lutar pela vida dele. Então, quando recebi a notícia... Sexta-feira agora faço 20 semanas de gestação, já estou no segundo trimestre, então eu já sou apta para fazer um tratamento. E decidi, junto com meu marido, com minha família, que eu vou fazer o tratamento. Preciso fazer um tratamento, porque é que nem eu falei para vocês: meu sonho é ser mãe. Meu sonho não é somente gestar".

Isabel ainda tranquilizou os seguidores a respeito da quimioterapia. "A quimioterapia não vai trazer nenhuma malformação para o Arthur. Ele já está formado, ele está saudável. As únicas coisas que podem acontecer é, lá na frente, ele nascer antes do tempo esperado. Ele está esperado para o dia 28 de fevereiro, então pode ser que ele acabe vindo um pouco antes, mas estou com o meu coração tranquilo porque sei que ele vai ficar bem e eu também vou ficar bem. Quero tratar nem que eu fique o resto da minha vida fazendo esse mesmo tratamento ou novas opções de tratamento".

A influencer continuou falando sobre o sonho de ser mãe. "Mas é que nem falei para vocês: um filho muda e meu sonho é ser mãe. O meu sonho não é somente engravidar. Então decidi que vou fazer um tratamento. É um assunto que me machuca muito ainda e eu queria só deixar uma mensagem a alguns comentários que chegaram até mim em relação à minha gravidez e não estou falando só de agora".

A influenciadora contou que, desde o anúncio da gravidez, recebeu muitos julgamentos nas redes. "Muitas pessoas falaram que fui egoísta, inclusive ontem uma pessoa me perguntou se eu não me achava egoísta por ter engravidado. Quando decidi e planejei essa gestação. Não é indicado engravidar sendo um paciente oncológico. Mas existe ali, graças aos cuidados paliativos, muitos amplos benefícios. Então esperei o tumor estar estável, esperei os três meses de gestação para anunciar a vocês".

O desabafo dela seguiu. "Eu ainda não tinha completado os três meses quando anunciei. Eu completaria com 13 semanas e anunciei com 11 semanas. Então esperei um tempo para ver se estava tudo bem — e realmente correu e está correndo tudo bem. Acho que seria egoísmo se agora eu grávida não quisesse tratar e escolhesse deixar meu filho morrer junto comigo. Aí, sim, seria egoísmo. Mas não estou sendo egoísta porque estou lutando pela vida do meu filho e vou lutar pela vida dele por mais que custe a minha vida".

Ela finalizou dizendo que apesar de não ter previsão de cura, ela quer se tratar para acompanhar o crescimento do herdeiro. "Muitas pessoas, às vezes, querem falar algo que não sabem sobre a minha vida e escolhas que eu tomei em relação à minha gestação. Mas essas pessoas não sabem nem um pingo do que aconteceu dentro dos consultórios, de cada conversa, de cada expectativa criada e também muito menos de cada planejamento que foi feito. Eu só queria falar para vocês que está tudo bem, que o Arthur vai ficar bem. O meu câncer não tem previsão de cura. Mas quero tratar para ver o meu filho crescer".