Indonésia tem maior monumento de Cristo do mundo, 23 m maior que o Redentor

O norte da ilha de Sumatra, na Indonésia, ganhou um novo e único cartão postal: o maior monumento dedicado a Jesus do mundo, com 61 metros de altura — 23 metros a mais do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro.

Localizada no topo de um monte nos arredores do Lago Toba, em Samosir, a estátua foi inaugurada em 17 de setembro pelo Monsenhor Antonius Subianto Bunjamin, o presidente da Conferência Episcopal da Indonésia (KWI, no idioma indonésio). Estavam presentes ainda o Arcebispo de Medan, Kornelius Sipayung, e autoridades locais, segundo o jornal The Jakarta Post.

Em um discurso ao público presente, Antonius anunciou que uma miniatura do novo Cristo havia sido abençoada pelo Papa Francisco durante a sua visita à Indonésia no início do mês, como parada da mais longa Viagem Apostólica de seu papado. É possível conferir o momento no vídeo abaixo:

A imagem benta foi colocada na base do monumento com uma placa que contém a assinatura do Papa e sua oração. "A miniatura simboliza a benção do Papa Francisco para a nova estátua e para todos nós", comemorou Antonius. Uma praça foi criada ao redor do novo marco da ilha, que ainda estende seus braços em meio à vegetação.

O frei capuchinho Moses Elias Situmurang, que organizou o evento de inauguração, explicou ao The Jakarta Post que a construção começou em junho de 2018, graças a uma iniciativa liderada por Sudung Situmorang, diretor da Let There Be Light in Lake Toba Foundation (Fundação "Que Se Faça a Luz" em Lago Toba, em tradução livre).

"A estátua custou 5 bilhões de rúpias indonésias (R$ 1,78 milhão) para ser erguida e foi totalmente financiada através de doações. O Ministério da Habitação e Obras Públicas e a administração regional de Samosir pagou pela construção da infraestrutura ao redor do monumento, o que totalizou 40 bilhões de rúpias (R$ 14,24 milhões)".

Ainda de acordo com o religioso, todos os fundos utilizados para a construção do monumento "Cristo Salvador" — como é oficialmente chamado — foram auditados por um time do Vaticano para garantir que o orçamento não estava ligado a esquemas de lavagem de dinheiro ou corrupção.

País de maioria muçulmana, a Indonésia tem apenas 3% de católicos em sua população, mas a maioria deles está concentrado na região Norte de Sumatra.

O Cristo carioca

O Cristo Redentor, no topo do Corcovado, é a maior escultura em estilo Art Déco do mundo com 38 metros de altura. Ele segue impressionando pela engenhosidade com que foi colocado no topo de uma montanha de 710 metros de altitude há cerca de 100 anos.

À CNN americana, o arquiteto Paulo Vidal, superintendente do Rio do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), explicou que o cartão postal capaz de resistir a ventos e chuvas em altitude é um milagre de engenharia, por assim dizer.

"A engenharia civil no Brasil sempre esteve na vanguarda do mundo, especialmente na construção de [estruturas] de concreto reforçado", opinou. Apesar de parecer uma enorme rocha esculpida, o Cristo é, na verdade, um prédio de concreto armado coberto por pedra-sabão. "O grande desafio era conceber um projeto que fosse capaz de suportar as condições meteorológicas", já que o pico do Corcovado "é exposto a condições atmosféricas muito agressivas".

Aberturas permitem a circulação de ar e de pessoas para esforços de restauração da obra Imagem: Carl de Souza/AFP

Por isso, desde o início, o desafio não era apenas erguer o Cristo — mas construir uma estrutura cuja manutenção fosse possível. "[Ele] foi cuidadosamente desenhado para resistir aos elementos e ao teste do tempo como símbolo da engenhosidade humana e da devoção", acredita.

O projeto original de Heitor da Silva Costa tinha como proposta tirar um mundo pós-Primeira Guerra de seu "mar da ausência de Deus" com a instalação da estátua de Jesus Cristo sobre o Rio de Janeiro, visível de qualquer lugar da cidade — uma representação da onipresença cristã.

De dentro, é possível ver o coração do Cristo, revestido de pedra-sabão Imagem: Reprodução/YouTube

Jesus também deveria ser iluminado pelo sol no amanhecer e entardecer, um fenômeno visto até hoje com o halo rosado que se forma sobre o Cristo, e que teria o levado a aperfeiçoar o design inicial do seu projeto que retratava o Redentor ainda no Calvário carregando sua cruz e um globo terrestre em uma das mãos.

Todo o revestimento foi montado como um mosaico, com pedras-sabão de 3,8 cm x 0,5 cm trazidas de Minas Gerais para cobrir a superfície do corpo em cimento. Há cerca de 6 milhões destes azulejos de pedra-sabão no Cristo, inclusive no seu interior, onde hoje é possível ver o Sagrado Coração de Jesus. Foram necessários cinco anos para completar os trabalhos do monumento, de 1926 a 1931, quando foi inaugurado em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

O percurso de escadarias que leva à Capela de Nossa Senhora Aparecida e aos pés do Cristo Redentor ainda atrai fiéis em peregrinação Imagem: Getty Images

Mais informações para visitar: santuariocristoredentor.com.br.

*Com informações de matéria publicada em 27/06/2024.