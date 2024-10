Jornalista que fez aposta com Marçal é ex-CQC e foi atacado por Mario Frias

O jornalista Guga Noblat cobrou uma aposta que fez com Pablo Marçal, que disputou a corrida pela Prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano. O candidato apostou R$ 60 mil que venceria no 1º turno, o que não aconteceu.

Quem é Guga Noblat?

Ex-CQC. Começou a aparecer no programa em 2013, após quatro anos trabalhando nos bastidores do programa da Band.

Filho do jornalista Ricardo Noblat, acredita que isso o ajudou a ser notado na produção do CQC. "O Marcelo Tas associou meu sobrenome ao do meu pai, que tem um histórico na política, acreditou que eu sabia do assunto e me chamou para o programa", disse em entrevista ao jornal O Tempo na época.

Como repórter do CQC, deu um beijo em Amin Khader e pagou um mico com Pelé. O beijo aconteceu em 2013, na festa de 10 anos do bloco de Preta Gil.

Guga Noblat ganhou selinho de Amin Khader em festa de Preta Gil Imagem: Divulgação/Band

Guga relatou ter pagado mico com Pelé ao tentar fazer uma serenata que o rei do futebol não achou graça: "Foi talvez a pior matéria que eu fiz na minha vida", disse em entrevista ao UOL.

Guga foi chamado de "cérebro mofado" por Bolsonaro no X (antigo Twitter). O jornalista havia feito uma publicação sobre as ameaças do ex-presidente de retirar dinheiro das emissoras que o criticassem, e Bolsonaro respondeu: "Errado, cérebro mofado!".

Ele trabalhou na Jovem Pan até 2022, quando foi demitido. Guga disse que foi desligado por não defender a empresa quando a rádio foi punida pelo TSE por declarações de comentaristas da emissora consideradas distorcidas ou ofensivas ao presidente Lula.

Em 2023, disse ter sido agredido pelo deputado Mario Frias durante uma audiência. Em um vídeo é possível ver o deputado batendo no celular do jornalista.