Gizelly ouve fofoca sobre Sacha e dispara: 'Que homem sem vergonha'

Na manhã desta terça-feira (8) em A Fazenda (Record), Gizelly ficou sabendo por Camila que Sacha havia pedido sua cama.

O que aconteceu

Ao ouvir que o ator pediu a cama da aliada emprestada, Gizelly disparou: "Que homem sem vergonha, safado, né? Ele ficou na cama todo dia, não trocou com ninguém, egoísta".

"Calma Gizelly, te dei metade da informação", respondeu Camila. Ela conta que Sacha disse ter dado a cama para o Yuri e que encontrou o ator conversando com Gui e Cauê de madrugada. "Terminei a informação, pode xingar. Fica de gentileza só com os meninos."

"Sem vergonha, safado. Ele nunca saiu da cama dele", diz Gizelly. "Agora está fazendo as coisas na cozinha... Ele já percebeu que a gente ele não manipula, vai fazer o dele."

"Nem para a Larissa, dormia eu e ela agarrada", completa Camila. "Ele acha que todo mundo é bobo, isso que me incomoda. Eu detesto é gente que me menospreza."

"A Luana também sentia isso, menosprezada", finaliza Gizelly.

