Fernando Zor exibe aliança e se derrete pela nova namorada

Fernando Zor, 40, fez uma declaração apaixonada para a nova namorada, Lara Bissi.

O que aconteceu

O cantor usou suas redes sociais para compartilhar um momento romântico ao lado da médica. A dermatologista postou uma foto com o sertanejo, aparentemente, em um restaurante em São Paulo.

Na imagem, os dois mostraram suas alianças de compromisso. "Meu amor", disse a dupla de Sorocaba.

A primeira aparição pública do casal aconteceu há pouco mais de uma semana no Rodeio de Jaguariúna. Os dois assumiram relacionamento no último dia 18 de setembro. "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja", disse Fernando na ocasião.