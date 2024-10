Leonardo: como é a fazenda Talismã, de onde trabalhadores foram resgatados

O cantor Leonardo, 61, foi incluído na "lista suja" do trabalho escravo nesta segunda-feira (7), após uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) encontrar seis pessoas em condições degradantes na Fazenda Talismã, em Goiás. O cantor é dono da propriedade há mais de 20 anos.

Como é a fazenda?

Avaliada em R$ 60 milhões, o local tem mais de mil hectares e fica em Jussara, região noroeste de Goiás. Para efeitos de comparação, um hectare tem o tamanho aproximado de um campo de futebol.

A pecuária bovina é a principal atividade. A fazenda abriga mais de 5.000 cabeças de gado.

No terreno há uma mansão com quartos estilo bangalô, igreja, quadras esportivas, jetski, piscina com deck de madeira, um grande lago, área de jogos e muito mais.

