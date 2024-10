Fabiana Justus explica ausência dos sogros em festa de 38 anos

Fabiana Justus, 38, interagiu com seguidores em suas redes sociais.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (8), a empresária abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Alguns seguidores a questionaram sobre a ausência dos sogros, pais de seu marido, Bruno D'Ancona, em seu aniversário.

A influenciadora celebrou o novo ciclo com uma festa luxuosa no último sábado (05). "A família do Bruno [Levi D'Ancona] não foi a sua festa?", perguntaram.

Fabiana, então, explicou o motivo deles não terem ido à celebração. "Essa [pergunta] apareceu bastante, vou responder por vídeo. Meus sogros estão viajando, estão na Itália, então eles perderam a festa. Infelizmente, essa viagem deles já estava marcada e quando marquei a festa, eles não podiam mudar. Meu sogro é médico, ele vai para bastante congresso fora do Brasil, então não dava".

Ela ainda garantiu se dar bem com a família do marido. "Eles não estavam aqui, mas a gente se dá muito bem. Eles só não aparecem tanto porque eu não gosto de ficar expondo as pessoas que não são expostas na internet, entendeu? Só por isso. Meu cunhado e minha cunhada estavam lá [na festa]. Inclusive, filmei minha cunhada, postei no dia da festa, então tudo certo".