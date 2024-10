Surpresas, MasterChefs e campeões: como foi a festa do 1º Prêmio Nossa

Na noite desta segunda-feira (7) o Blue Note, no Conjunto Nacional em São Paulo, recebeu a primeira edição do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes.

Com vista para a Avenida Paulista, o evento teve presença dos representantes dos bares e restaurantes finalistas pelo voto do público e do júri especializado. Além, claro, de jurados da premiação que ajudaram a escolher os melhores da gastronomia e boemia em São Paulo.

A apresentação ficou a cargo do criador de conteúdo e jurado do prêmio, Mohamad Hindi. Ele contou com a presença de outros creators e influenciadores do nicho gastronômico para entregar as placas dos primeiros colocados como a vice-campeã do MasterChef Deborah Werneck, Leandro Santos (Mussum Alive), Laura Miranda e a dupla Ana Lembo e José Soares, do perfil Do Pão Ao Caviar.

Deborah Werneck conversou com Nossa antes de entregar a primeira leva de prêmios: "Fiquei bem feliz com o convite, me senti lisonjeada de poder fazer parte de um júri tão importante nessa primeira premiação do Nossa. Grandes nomes da gastronomia já foram revelados, então hoje acho que vão ter nomes inéditos".

O diretor de conteúdo do UOL, Murilo Garavello, também subiu no palco no início da apresentação e agradeceu as presenças: "Essa é só a primeira edição. A gente pretende melhorar muito a cada ano, estou orgulhoso de estar aqui".

Ao todo foram 33 categorias premiadas e a noite foi dividida em dois blocos: o primeiro premiando os 20 melhores já conhecidos pelo público anunciados por Nossa nas semanas prévias ao evento; e o segundo com os 13 prêmios inéditos, sendo dois deles pelo voto popular e os outros pelo júri especializado.

Sempre o primeiro prêmio é um desafio. Para diferenciar dos outros, nesse chama atenção a gente ter antecipado alguns prêmios e isso tem um porquê: geralmente quando um prêmio é relevado com todos os vencedores ao mesmo tempo, a visibilidade acaba sendo dispersada. No PRêmio Nossa a gente conseguiu, desde maio, premiar a cada semana uma categoria. Isso acabou dando para os restaurantes e bares finalistas e vencedores uma visibilidade imensa com o potencial gigantesco de divulgação no UOL. Eduardo Burckhardt, editor-chefe de Nossa

Foi bem desafiador participar do júri, porque São Paulo é muito rica gastronomicamente. Então a gente fica meio na dúvida em ter que indicar alguns, critérios que cada um tem o seu. A avaliação foi mais para a questão afetiva e era surpresa, tipo uma pesquisa secreta. Deborah Werneck, empresária, influenciadora digital, vice-campeã do MasterChef e jurada do Prêmio Nossa

É muito louco porque quando você entra no palco dá um minuto e depois já foi. Me sinto em casa, é um assunto que domino e gosto. Conhecer a galera também traz uma responsabilidade. Mas estou acostumado, são 10 anos apresentando que dão bagagem e casca para você conseguir fazer bem um evento desse porte. Mohamad Hindi, influenciador, jurado e apresentador do Prêmio Nossa

Os premiados

A reportagem de Nossa conversou com alguns dos primeiros colocados que não esconderam a felicidade de receberem os prêmios inéditos e inauguraram a lista de premiados. Eles terão a missão de defender os títulos nas próximas edições, caso sejam finalistas novamente.

Dentre eles Edrey Momo, da Tasca da Esquina, uma filial lisboeta de mesmo nome que está há 13 anos em São Paulo e levou o prêmio de Melhor Restaurante Português: "Sempre gera uma ansiedade você estar concorrendo a um prêmio e é muito legal ganhar, ficamos muito felizes".

A Tasca da Esquina faz parte do Grupo Vitor Sobral, que tinha o desejo de ter uma filial em São Paulo e escolheu Edrey para comandar mais um empreendimento: "Brigamos muito para mudar um pouco a ideia de que a cozinha portuguesa é só bacalhau. Isso é uma coisa que vem de tradições de anos atrás, mas Portugal é muito mais que bacalhau: tem cordeiro, carne, frutos do mar, atum. Tem muita coisa bacana na Tasca"

Na categoria Melhor Restaurante Vegetariano, o Quincho, administrado por Alexandre Diniz e Jorge Ruffa levou a melhor. Localizado na Vila Madalena, o local vem há sete anos tentando desmistificar a ideia de que comida vegetariana é só para vegetarianos:

A gente também não é vegetariano. Acreditamos muito na verdade que comida boa é comida boa independente de ter carne ou não ter carne. A gente vem nessa batalha já faz sete anos, nessa briga de tentar convencer as pessoas que comida boa é além da carne que a gente está acostumado. diz o argentino Jorge Ruffa, do Quincho, vencedor de Melhor Restaurante Vegetariano

A última categoria anunciada veio com decisão do júri especializado. A chef Helena Rizzo levou a melhor com o Maní, escolhido o Melhor Restaurante de São Paulo:

Sempre ficamos felizes de ganhar o prêmio, de ser reconhecido. Para a equipe é muito importante, porque eles principalmente estão lá no dia a dia dando o melhor de cada um

No final de outubro, Helena Rizzo inaugura de mais uma unidade do Manioca, agora no Shopping JK Iguatemi. Jurada do MasterChef, ela reconhece que a visibilidade no programa traz um público novo para apreciar sua cozinha.

Gosto muito de fazer o MasterChef. Para mim dá uma quebrada no meu ano de estar na cozinha. Sempre fui muito de estar na cozinha, então o MasterChef dá uma quebrada. É bom, a gente recebe um público novo hoje nos restaurantes que vem muito por causa do programa. É bom fazer o MasterChef porque sinto saudade da cozinha, aí eu começo a trabalhar na cozinha de novo e dá saudade do MasterChef. E assim eu vou. Helena Rizzo, finalista na categoria Melhor Chef, vencedora do Melhor Restaurante com o Maní e jurada do MasterChef Brasil

Confira os finalistas e vencedores dos prêmios revelados na festa

Melhor Restaurante Francês (Ici Bistrô, La Casserole, Votre Brasserie)

Melhor Restaurante Português (A Bela Sintra, Tasca da Esquina, Tasca do Zé e da Maria)

Melhor Restaurante Vegetariano (Camèlia Òdòdò, Caracolla, Quincho)

Melhor Estreia de Restaurante (Aiô, Ping Yang, Tanquería Atzi, Tuju)

Melhor Chef (Ivan Ralston - Tuju, Tássia Magalhães - Nelita, Helena Rizzo - Maní)

Melhor Restaurante pelo júri especializado (A Casa do Porco, Maní, Tuju)

Melhor Restaurante pelo voto popular (A Casa do Porco, Barú Marisqueria, Cepa, Chef Rouge, Corrutela, Fame, Maní, Metzi, Nelita, Tuju)

Melhor Bar de Vinho (Clos Wine Bar, Beverino, Paloma, Sede261)

Melhor Balada (City Lights, Heavy House, Love Cabaret, Tokyo)

Melhor Estreia de Bar (Domo Bar, Matiz Bar, SubAstor - Paulista)

Melhor Bartender (Gabriel Santana - Santana Bar, Laércio Zulu - Grupo Saints, Luiz Felippe Marcella - Regô e Terê)

Melhor Bar pelo júri especializado (Bar dos Arcos, Bar do Luiz Fernandes, Tan Tan)

Melhor Bar pelo voto popular (Astor, Bar Balcão, Bar dos Arcos, Bar do Luiz Fernandes, Caledonia Whisky & Co., Domo Bar, Guilhotina, Moela, Picco, Tan Tan, The Liquor Store

