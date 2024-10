Claudia Raia explica por que Enzo Celulari está usando um colar cervical

Claudia Raia, 57, veio a público explicar o motivo de o filho, Enzo Celulari, 27, estar usando colar cervical.

O que aconteceu

A atriz assegurou que Enzo não tem qualquer lesão e está usando o equipamento de saúde somente por prevenção. "É preventivo", revelou ela ao portal Gshow, sem expor maiores detalhes.

A polêmica teve início quando Enzo publicou um vídeo em que aparece mimando o irmão caçula, Luca, 1 ano e 8 meses, com o colar ao redor do pescoço. "Você está cuidando do seu irmão?", pergunta ele ao bebê, esbanjando fofura.

O primogênito de Edson Celulari, vale lembrar, acaba de retornar de uma viagem às Cataratas do Iguaçu. Lá, ele participou de vários passeios radicais, dos quais publicou registros em suas redes sociais.