Cães e gatos podem enjoar da ração? O que está por trás da perda de apetite

Embora seja comum os pets terem mudanças no apetite, essa situação nem sempre está relacionada a um simples cansaço daquela boa e velha ração de sempre. Por isso, caso o seu pet demonstre esse novo comportamento, é importante investigar as possíveis causas e também saber que há formas de driblar esse desinteresse.

É necessário se atentar ao armazenamento da ração. A conservação da ração garante que os grãos mantenham sua consistência crocante e o sabor. Por isso, o alimento deve ser guardado sempre bem fechado para evitar atrair formigas, baratas e outras pragas. Além disso, os sacos de ração devem ser ficar em um lugar seco, longe da luz solar e em temperatura ambiente para não criar mofo ou bolor. Outro ponto de atenção é o próprio comedouro do animal, que deve estar sempre limpo e longe da caixinha de areia ou do tapetinho higiênico, pois sujeira e mau cheiro podem afetar o gosto do alimento e criar rejeição pelos pets.

Muitos animais podem apresentar um paladar mais seletivo. A maioria dos pets se acostuma melhor com alimentos que tiveram contato entre os quatro e seis meses de idade, como explica a médica-veterinária Nathalia Breder. Dessa forma, mudanças na ração entre as fases da vida - como na transição entre filhote e adulto ou então entre adulto e idoso - podem causar estranhamento nos pets, pois mesmo que o sabor se mantenha o mesmo, um grão com formato ou textura diferente pode fazer com que eles acabem rejeitando sabores que costumavam gostar antes. No caso dos gatos, esse comportamento pode ser ainda mais particular e requer atenção, pois os felinos tendem à neofobia alimentar, condição em que eles se recusam a comer alimentos novos ou desconhecidos.

Um "enjoo" da ração pode ser sintoma de alguma doença. Alguns problemas de saúde, como a doença do carrapato, doenças bucais, doenças digestivas e até mesmo estresse, podem estar diretamente associados à perda de apetite. Além disso, à medida que os pets vão ficando mais velhos, olfato e paladar podem ficar menos apurados uma limitação que impacta os hábitos alimentares, relata a professora Isadora Silva, do curso técnico de veterinária da Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho (SP). Por isso, é importante que, caso a recusa à ração seja acompanhada de sintomas como falta de ânimo, vômitos repetidos, diarreia ou perda rápida de peso, os pets sejam encaminhados para uma avaliação médica.

Existem estratégias para estimular o interesse na comida. Para os pets saudáveis, algumas técnicas podem ajudar a reconquistar o interesse dos bichinhos por alimentos que eles comiam antes. Estabelecer uma rotina com horários para as refeições, por exemplo, garante que o pet tenha confiança no tutor e no alimento que está recebendo, além de reduzir a ansiedade durante a alimentação, tornando o momento mais tranquilo. Outra dica é evitar dar petiscos próximos aos horários das porções de ração, pois isso tira o apetite dos pets e faz com que alguns animalzinhos se interessem mais pelas "guloseimas" do que pela refeição. Estratégias de enriquecimento ambiental e alimentar, como colocar a ração em brinquedos próprios para a alimentação e comedouros com formatos diferentes, também estimulam a curiosidade e o desejo pela comida.