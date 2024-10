Burrice: Cauê comete maior erro possível dentro da Fazenda, diz Kerline

Cauê confessou para Gizelly na Fazenda 16 (Record) que está disposto a sobrar na dinâmica do Resta Um e ir para a roça, por confiar demais em seu jogo.

Kerline afirma que o peão cometeu um "erro primário" ao confiar na "sua verdade" e não ter receio de ir para a berlinda. "Como a pessoa não faz um breve estudo do reality? É só pesquisar 'A Fazenda: O que não fazer'", criticou.

A comentarista e ex-peoa diz que seu maior aprendizado no reality foi "não se atirar à cova dos leões". Na Fazenda 14, Kerline foi vetada de participar da prova do fazendeiro quando caiu na roça pela primeira vez — e acabou eliminada.

É a maior burrice que tem; você não sabe como está aqui fora. Querido ou não [pelo público], você pode ir para a roça com pessoas mais fortes que você e sair Kerline

Kerline ainda reforça que a maioria das provas do fazendeiro tem envolvido sorte, e "é impossível" o peão saber se vencerá o desafio. "É se atirar ao fogo. Muita burrice — a não ser que ele queira sair".

Sacha Bali vai de vilão à vítima da narrativa

No Central Splash, Kerline e Dieguinho também criticaram a forma como os peões têm criado um enredo de "perseguição" para Sacha Bali, transformando-o em vítima.

Perseguido, Sacha é cada vez mais excluído e chega a despertar pena, diz Kerline. Os peões dão o "enredo perfeito" de vítima para Sacha no reality, completa Dieguinho.

