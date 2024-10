Após tentar humilhar Jão, Rosana é confrontada em 'Volta por Cima'

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Rosana (Viviane Araújo) discute com Jão (Fabrício Boliveira).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Revoltada após Edson (Ailton Graça) readmitir Jão na Viação Formosa, Rosana vai até a empresa e invade uma reunião. "Ah, que bom que tem bastante gente aqui! Assim eu falo uma vez só e a mensagem se espalha. Não é permitido colocar o nome de Rosana Bacelar em fofoca da rádio catraca. Afinal de contas, a Rosana é D-O-N-A, dona dessa empresa".

Ela afirma que, em uma próxima vez, o fofoqueiro não será perdoado. "O marido da Rosana é uma manteiga derretida e não puniu o responsável pelo disse me disse que aconteceu com ela. Mas fiquem sabendo que, da próxima vez, a Rosana não vai perdoar! A Rosana está saindo. Passem bem", fala.

Depois disso, Rosava procura Jão para humilhá-lo. "Eu respeito muito o seu Edson e a sua família, mas foi a senhora que agiu contra o próprio código de conduta da empresa (...) Usou de favorecimento pra admissão de um funcionário do seu núcleo social. A senhora devia estar envergonhada por isso", afirma ele não ficando calado ás provocações da mulher.

A mãe de Nando (João Gabriel D'Aleluia) pergunta quem é o fiscal na fila do pão. "Funcionário da empresa. Cumpro meus deveres com dedicação, seriedade. Por isso, fiscalizo os meus direitos do mesmo jeitinho também. E eu fui injustiçado na disputa por aquela vaga, que o seu amigo levou", rebate o mocinho.

Contrariada, Rosana dá um fim no papo. "Decisões sobre contratações quem toma é a chefia da Formosa. E se você é ético e sério como diz, devia respeitar. Eu só não quero mais é ter problemas com você, rapaz. Dessa vez, você se deu bem com o Edson. Mas, da próxima, pode não ser assim. Fica esperto!", diz ela.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.