Após sequestrar Osmar, Baixinho cai no poço do elevador em 'Volta por Cima'

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Baixinho (Rodrigo García) cai no poço do elevador. Splash teve acesso à foto do capítulo em primeira mão.

O que vai acontecer

Osmar (Milhem Cortaz) resgatou o dinheiro do bilhete premiado de Lindomar (MV Bill) e acredita que está a salvo da dívida que tem com Baixinho (Rodrigo García). Mas o contraventor tem planos de se aliar a Armando (Aramis Trindade), e o tipo de negócio exige uma aliança familiar.

Para conseguir juntar Violeta (Isabel Teixeira) e Armando, Baixinho precisa tirar o tio de Madá (Jéssica Ellen) de seu caminho. E o acerto de contas entre os dois vai custar mais caro do que Osmar imagina.

Em cenas que vão ao ar a partir desta terça-feira (8), os capangas Cacá (Pri Helena) e Jô (Vitor Sampaio) combinam um encontro com o tio de Tati (Bia Santana) para pegar o dinheiro que ele deve, mas a verdade é que o filho de Violeta quer que ele pague com a própria vida. Osmar tenta fugir da emboscada, mas é pego pelos seguranças e feito refém em um prédio em construção.

Baixinho leva a mãe ao encontro do amante e, como condição para soltá-lo, obriga que ela assine um contrato de casamento com Armando. Contrariada, Violeta cede à exigência do filho ciente de que não poderá mais encontrar o irmão de Doralice (Tereza Seiblitz).

Satisfeito com o desfecho, Baixinho se distrai ao deixar o prédio e não repara que o elevador não se encontra no andar. Osmar até tenta segurar o vilão, mas não consegue, vendo o filho de Violeta cair tragicamente.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.