Fontenelle não paga Felipe Neto e Justiça ordena inclusão na Dívida Ativa

A Justiça do Rio determinou a inscrição de Antonia Fontenelle, 50, na Dívida Ativa da Fazenda Pública após ela não pagar a indenização devida de quase R$ 77 mil a Felipe Neto, 35. A informação foi publicada inicialmente por Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada por Splash.

O que aconteceu

A Justiça do Rio determinou penhora das contas da apresentadora, mas não encontrou nenhum valor. Antonia teve cinco dias para indicar bens ou esclarecer como liquidaria a dívida.

Como ela não se manifestou, a Justiça determinou a inscrição do nome de Antonia na Dívida Ativa Estadual. A reportagem apurou, no entanto, que a apresentadora já apresenta um débito com o Estado, de R$ 8.241,39 devidos de imposto IPVA.

Splash entrou em contato com Antonia Fontenelle em busca de um posicionamento e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.

Condenação por danos morais

A apresentadora chamou o influenciador de "canalha" e "câncer da Internet" em uma publicação de julho de 2020. Na postagem, Fontenelle afirmou que Neto ensinava jovens a usar a deepweb (uma zona da internet popularmente usada para a prática de crimes) e que estaria estimulando menores de idade a criar um canal no YouTube adulterando sua idade.

O juiz Diego Fernandes Silva Santos ressaltou em sua decisão que Fontenelle teria feito a publicação com intuito de ofender e que estaria reforçando uma fake news antiga sobre Neto. "Podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que as palavras contidas na publicação feita pela ré constituem uma flagrante ofensa aos direitos da personalidade do autor".