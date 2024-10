Cantora Ashnikko vê liberdade na cena lésbica de SP: 'Casais de mãos dadas'

Ashton Nicole Casey, a Ashnikko, retorna ao Brasil para shows em São Paulo e Rio de Janeiro nesta terça (8) e quarta (9). A cantora, que foi um dos destaques (apesar de pouco falado) do Lollapalooza 2022, ganhou projeção mundial após o sucesso do viral da música "Daisy" em plataformas de vídeo como o TikTok.

O que ela disse

Em conversa com Toca, ela falou sobre a ascensão de artistas queers no mundo pop — impulsionada por nomes como Billie Eilish, que se assumiu bissexual em 2024, e Chappell Roan, cantora lésbica. "É muito animador ver que esses artistas queer estão tendo momentos grandiosos. É muito importante ver pessoas LGTBQIA+ tendo sucesso e sem serem subestimadas. Vejo que até pessoas mais conservadoras estão sendo educadas".

Ela ainda reforça que a forma como a mídia tem mostrado a realidade de pessoas queer tem sido importante para a causa. Principalmente para mostrar que membros da comunidade LGBTQIA+ podem ter um "futuro em segurança".

É importante saber que pessoas queer estão assumindo o ponto de destaque do mainstream. Ashnikko

Ashnikko chegou ao Brasil há dois dias e confessou que ficou impressionada com a liberdade que casais formados por mulheres andam pelas ruas de São Paulo. "Isso tudo me deixa muito feliz. Eu vi mais casais de lésbicas do que de héteros, e minha equipe está muito animada com isso. É muito especial, eu amei."

Retorno ao Brasil

Para sua volta aos palcos brasileiros, ela promete um formato de apresentação diferente, em que ela garante ter mais controle sobre o que vai ser mostrado para o público. "Eu estou feliz em realmente tocar o meu próprio show no Brasil e ter acesso direto aos meus fãs, olhar em seus olhos, falar com eles, estabelecer uma conexão", disse.

Essa conexão, para a cantora, ficou um pouco mais difícil com sua performance no Lollapalooza, quando esteve no país pela primeira vez. "Quando você está num festival, talvez metade da plateia conhece a minha música e um quarto daquilo é fã. A outra metade é de pessoas curiosas ou esbarrou no palco. Não dá para ter controle sobre a plateia, nem sobre a conexão com o público", opina.

Na Áudio, em São Paulo, e no Sacadura 154, no Rio, ela quer encontrar "suas pessoas". "Aqueles que me conhecem, que conhecem meu trabalho. A energia no espaço é muito forte, muito elétrica", disse.

Para o show, ela preparou remixes especiais de músicas de seu primeiro álbum, "DEMIDEVIL", de 2021 e faixas de seu trabalho mais recente, "WEEDKILLER", de 2023. "É o mês de Halloween também, então vou tocar algumas músicas inspiradas na data", disse. Durante nossa conversa, ela tentou aprender a falar "feliz dia das bruxas", e prometeu repetir ao vivo.

Novo mundinho pop

Ashnikko não se encaixa nos padrões de divas pops como todos conhecem, apesar de explorar o gênero em todos os seus trabalhos. Para ela, 2024 tem sido um momento singular para cantoras que vivem em um espectro parecido, como é o caso da estreante Chappell Roan e da onda verde que Charli XCX criou com o álbum "Brat".

A cantora e rapper americana Ashnikko, que se apresenta no Brasil, durante show em Londres em novembro de 2023 Imagem: Matthew Baker/Getty Images

Charli é uma grande pioneira da música, e o fato de ela estar recebendo reconhecimento é algo muito especial. Ela é uma das pioneiras, que pavimentou o caminho para artistas da música alternativa. Ashnikko

Ashnikko acredita que este cenário, inclusive, acabou sendo inspirador para seus próximos trabalhos. "Como artista em 2024, tenho tido muito espaço para me divertir, explorar coisas novas, ser mais experimental com a música. Isso é muito empolgante." Ela contou, inclusive, que está escrevendo as faixas de seu próximo trabalho.

Ashnikko

São Paulo

Quando: terça (8), às 19h

Onde: Audio (av. Francisco Matarazzo, 694)

Quanto: a partir de R$ 180

Ingressos à venda pelo site da Eventim.

Rio de Janeiro

Quando: quarta (9), às 19h

Onde: Sacadura 154 (r. Sacadura Cabral, 154)

Quanto: a partir de R$ 165

Ingressos à venda pelo site da Eventim.