Adriane Galisteu atualiza estado de saúde de Raquel Brito para peões

Adriane Galisteu conversou com os peões sobre o estado de saúde de Raquel Brito, que deixou A Fazenda 16 (Record) por recomendações médicas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante a formação da terceira roça, a apresentadora comentou com os peões. "Raquel está bem, continua sendo cuidada pela nossa equipe médica. Tá sendo super bem tratada e assistindo vocês agora."

Todos aplaudiram o anúncio e mandaram beijos e boas energias para Raquel.

Pouco antes do início do programa, Galisteu também falou sobre Raquel nos seus Stories. "A gente tá aqui, todo mundo torcendo pela pronta recuperação. Que tudo dê certo, que ela volte saudável, tranquila e cheia de saúde."

Raquel passou mal durante a terceira Prova de Fogo. Ela teve falta de ar e foi levada de maca para o atendimento.

No início da tarde de segunda-feira, a Record confirmou que a influenciadora estava fora do jogo.

Segundo nota publicada pela equipe, Raquel teve um episódio de "dor torácica."

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso