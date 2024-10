A Fazenda: Peões se alfinetam em jogo de air hockey e Zé Love leva R$ 5 mil

Na noite de domingo (6) em A Fazenda (Record), os peões fizeram uma disputa de 'hóquei de ar' valendo um prêmio de R$ 5 mil. Zé Love foi o vencedor da disputa e conseguiu o valor milionário.

O que aconteceu

Ao iniciar o jogo, a fazendeira Júlia sorteou Suelen para escolher um adversário para a disputa. Cada peão tinha duas garrafas e deveria derrubar o spray do adversário. Cada um tinha chance de jogar duas vezes.

Na hora de escolher seu rival, Babi Muniz recebeu um 'sopro' de Fernando para escolher Gui. "Boca de caçapa também", disparou o influencer e Fernando respondeu: "Larga mão de ser bundão".

Gui perdeu para Babi e foi escolhido logo depois por Gizelly. "Ela acha que você é fraco, Gui" disparou Flor. "Agora não tem time, é individual". Luana deu uma invertida na apresentadora: "Eu tenho meu time, minha torcida vai para Gi."

Ao final, Zé Love chamou Fernando para a disputa. "Ele já tá acostumado com essa concentração toda, o campo, a galera gritando no ouvido dele, e ele todo concentrado. Ele tá acostumado já com essa tensão", falou Suelen atrapalhando Love. "Magina jamais, não é minha intenção", continuou a ex de Vitão.

Por fim, Zé Love conseguiu derrubar a garrafa de Juninho Bill, enquanto os peões ao redor falavam que ele já havia ganhado outras disputas e acumulava vários valores em dinheiro. "Vai dar 5 (mil reais) para o Juninho?", alfinetou Suelen.

