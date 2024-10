Sacha detona Gizelly em A Fazenda 16: 'Já julgou que o Brasil me odeia'

Sacha desabafou com Cauê e Gui no início da madrugada de terça-feira (8) na sede de A Fazenda 16 (Record) e criticou Gizelly.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O peão apontou ter percebido que a ex-BBB está falando mal dele pela casa. "A Gizelly já julgou o que o Brasil sabe e o que o Brasil não sabe, que o Brasil vai me tirar, que o Brasil me odeia."

Cauê argumentou que foi falar com o peão que talvez não jogue por ele por suas próprias ideias.

Gui declarou ter entendido o que Sacha quis dizer. "Mas o que Sacha tá falando é que a Gizelly fez a movimentação. Mas o que a gente tá fazendo aqui seria o mais honrado da gente fazer. Eu sou um menino de 21 e o Cauê é um menino de 26, e acho que seria uma das coisas mais legais e mais nobres da gente fazer, que era chegar em você e deixar às claras."

Sacha ainda indicou pontos que acredita que possa ter contribuído para a saída de Larissa além de seu envolvimento com ela. "A postura de opressor, e não quero colocar ninguém nesse papel, de colocar o dedo na cara de uma pessoa e xingar, como a Larissa fez com a Babi no dia da votação da Roça que ela foi cuidar dos animais... Isso é o tipo de coisa que tira a pessoa do jogo."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Larissa, quem é o mais odiado? Resultado parcial Total de 2155 votos 0,42% Albert Bressan 0,46% Babi Muniz 0,32% Camila Moura 1,58% Cauê Fantin 0,46% Fernanda Campos 5,01% Fernando Presto 1,25% Flor Fernandez 0,46% Flora Cruz 0,42% Gui Vieira 0,42% Gilsão 2,83% Gizelly Bicalho 0,32% Juninho Bill 0,51% Júlia Simoura 0,93% Luana Targino 29,23% Raquel Brito 5,71% Sacha Bali 1,16% Sidney Sampaio 1,02% Suelen Gervásio 0,46% Vanessa Carvalho 10,49% Yuri Bonotto 8,86% Zaac 27,66% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2155 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso