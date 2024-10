A Fazenda 16: Luana revela que peoa foi pivô de 1ª traição de seu ex

Luana revelou para Babi Muniz na tarde desta terça-feira (8) em A Fazenda 16 (Record) que a ex-Panicat foi pivô de sua separação com um "namorado paraibano".

O que aconteceu

Na cozinha, Luana revelou para Gizelly, Fernanda, Babi, Suelen e Fernando que teve um namorado há cerca de 4 anos que conversava com Babi. "Fiquei com raiva dela um tempinho, mas hoje sou mais madura", disse.

Ela afirmou que chegou a ver no celular do então companheiro várias conversas com "Babi Mu". "Ele ia pagar sua passagem para você ir lá", lembra Luana.

Sem revelar o nome do ex, Luana deixou Babi confusa. A ex-panicat disse que não se lembra de ter ficado com um paraibano.

Luana afirmou que Babi não chegou a encontrá-lo.

Ela ainda disse que só se tocou que a peoa confinada era a pivô da traição quando chegou à Fazenda. "Ela falou, 'meu nome é Babi Mu'. No celular dele tinha esse nome, eu nunca esqueci, a primeira traição a gente nunca esquece."

Segundo Luana, o namorado chegou a quebrar seu celular em um episódio no qual ela não quis desbloquear o aparelho para ele.

