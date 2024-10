Zé Love reclama de aliadas em A Fazenda 16: 'Decepcionaram demais'

Após ter uma pequena discussão com Babi e Fernanda sobre a proximidade das aliadas com rivais em A Fazenda 16 (Record), Zé Love desabafou com Gilsão e Albert.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O atrito do trio minutos antes aconteceu por Zé Love reclamar das aliadas conversarem sobre jogo com Gizelly. "Quer jogar assim? Então joga por si! Pronto! Não me pergunta de estratégia, de jogo, que eu não vou falar, não. Se eu falar uma coisa de jogo e na hora que reunir as mulheres você falar... Elas me decepcionaram demais hoje."

Albert concordou com o jogador. "Elas caíram numa estratégia barata de jogo."

Zé Love prometeu. "Não converso mais de jogo com ninguém."

Durante a conversa na casa da árvore, Babi chegou a se exaltar com o peão. "Quem vai embora sou eu! Eu já falei, fiz minha parte. Quer ficar com raiva? Fica com raiva. Se não quer ficar junto, não fica junto."

Após a treta rápida, Babi voltou a procurar o peão e eles conseguiram se entender.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após saída de Raquel, quem você quer vença o reality? Resultado parcial Total de 3774 votos 0,58% Albert Bressan 1,70% Babi Muniz 13,20% Camila Moura 0,11% Cauê Fantin 1,51% Fernanda Campos 0,26% Fernando Presto 22,18% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 0,13% Gui Vieira 0,29% Gilsão 0,87% Gizelly Bicalho 2,04% Juninho Bill 0,16% Júlia Simoura 6,84% Luana Tárgino 2,91% Sacha Bali 16,72% Sidney Sampaio 3,55% Suelen Gervásio 1,03% Vanessa Carvalho 1,91% Yuri Bonotto 1,80% Zaac 22,07% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3774 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso