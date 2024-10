Yas Fiorelo: Número de ações trabalhistas envolvendo famosos é desesperador

Roberto Carlos se pronunciou após a demissão de uma de suas funcionárias, que move um processo trabalhista por ser demitida durante o tratamento de um câncer de mama.

Yas Fiorelo conta que a assessoria do cantor afirmou que a funcionária segue com direito ao plano de saúde, mas ela nega. "A mulher trabalhou um ano como PJ (pessoa jurídica). Se o Roberto Carlos não tem condição de assinar a carteira de alguém, imagine nós, meros mortais", avaliou Yas no Splash Show.

É um desespero o tanto de artista que tem questão trabalhista Yas

Leão Lobo diz que o PJ prejudica tanto o artista quanto seus funcionários. "Isso tinha que ser mais discutido pelo Ministério do Trabalho".

Maidê Mah tem alta após um mês

No Splash Show, Yas também comentou sobre o "final feliz" de Maidê Mahl, que ficou desaparecida e passou um mês internada, mas se encontra agora com estado de saúde estável. "Que bom que deu tudo certo", avalia.

Leão Lobo torce para que a artista retome sua carreira, pois é "uma atriz muito interessante".

