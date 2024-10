Yas: Família de Raquel Brito é despreparada para lidar com mídia

Após deixar A Fazenda 16 (Record), Raquel Brito tem sido alvo de especulações fomentadas pela falta de comunicação de sua família.

O primeiro comunicado feito pelo perfil da peoa foi "muito mal feito", avaliou Dieguinho. "A gente esperava detalhamento, saber o que de fato aconteceu", disse. "Começou a circular muita fake news".

Yas Fiorelo afirma que a mãe de Raquel chegou a insinuar uma intubação da filha. "A família e a quipe não estão conversando. Se ela diz que está intubada, todo mundo vai acreditar que é verdade. Mas a equipe diz que não, e você não sabe em quem confiar".

A comentarista considera que, em casos mais sensíveis, é preferível não expor Raquel — mas que a mãe acabou "piorando a situação" com sua fala. "A irresponsabildiade surgiu dela, que preferiu alarmar todo mundo sem necessidade", avalia. "É muita falta de profissionalismo".

A família Brito toda é muito despreparada para lidar com a mída e todas essas questões Yas Fiorelo

Raquel tem direito a escolher se expor ou não

No Central Splash, Yas também disse que a questão de saúde de Raquel é séria e precisa ser divulgada com apuração — e aprovação de Raquel. "Às vezes a pessoa está numa situação debilitada e não pode responder se quer ou não ser exposta dessa maneira", avalia.

Segundo a comentarista, não é por estar em um reality show que a peoa precisa ter toda a sua vida exposta. "Em uma questão de saúde, é melhor que se resguarde mesmo. A gente não sabe o que é", diz. "Não cabe à Record falar".

Assista à íntegra do Central Splash:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Larissa, quem é o mais odiado? Resultado parcial Total de 2136 votos 0,42% Albert Bressan 0,47% Babi Muniz 0,33% Camila Moura 1,59% Cauê Fantin 0,47% Fernanda Campos 5,06% Fernando Presto 1,22% Flor Fernandez 0,42% Flora Cruz 0,33% Gui Vieira 0,42% Gilsão 2,53% Gizelly Bicalho 0,33% Juninho Bill 0,51% Júlia Simoura 0,94% Luana Targino 29,49% Raquel Brito 5,62% Sacha Bali 1,12% Sidney Sampaio 1,03% Suelen Gervásio 0,47% Vanessa Carvalho 10,53% Yuri Bonotto 8,94% Zaac 27,76% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2136 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso