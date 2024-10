Viola é cúmplice de Mavi? Luma fica chocada ao descobrir toda a verdade

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Luma (Agatha Moreira) terá um novo confronto com Mavi (Chay Suede) e descobrirá a verdade sobre Viola (Gabz).

O que vai acontecer

A chef de cozinha coloca a amiga e o namorado cara a cara. "Eu vi você entrando num carro e falando com o cara que é chefe aqui do resort", diz a ex-ricaça contra o hacker.

O filho de Mércia (Adriana Esteves) continua mentindo. "Você tá precisando de um psiquiatra! Eu entrei sim no carro do chefe aqui do resort, ele me viu, parou, me chamou, eu entrei e tomei uma bronca porque um hóspede infeliz reclamou que eu fiz cara feia porque ele não deu gorjeta", fala.

Nesse momento, Luma percebe que estava enganada e que Viola nunca foi cúmplice de Mavi. "Eu ainda vou provar tudo que eu tô falando, você mente tanto que age como se isso fosse normal", afirma a filha de Cecília (Simone Spoladore). "Não escuta mais o que ela diz, Viola, nada do que ela fala faz sentido! E quanto mais fala, mais se enrola! Afasta essa desequilibrada de perto de você ou você vai acabar se arrependendo", responde o vilão.

Luma pede perdão à amiga. "Me perdoa, Viola, só me perdoa... e se livra desse monstro", suplica.

Viola fica perdida e não sabe no que acreditar. "Agora deu pra entender que ela é doida?", pergunta Mavi. "Não sei nem o que dizer", responde a moça.

Mais tarde, Luma vai ao restaurante e insiste numa reconciliação. Ela tenta abrir os olhos de Viola e até cita Mércia (Adriana Esteves) na conversa, mas acaba demitida.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.