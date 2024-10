Turma do Pagode fala sobre fase boa do gênero: 'atingimos outros mercados'

Desde 2000 nas rodas de samba da cidade de São Paulo (SP), a Turma do Pagode lança mais um projeto mantendo a formação original. "Facilita, a gente já se conhece há muitos anos e tem uma liberdade, uma amizade e um respeito muito grande", explica o vocalista Leíz.

O grupo lança a terceira parte do projeto "Mixturadin", que vem cheio de participações especiais do samba e do pagode. "É a energia que a gente costuma dizer que é 'CD de churrasco', que a galera deixa rolando e não vai pular nenhuma faixa. A gente procura misturar dentro das nossas características e dentro das características dos convidados referências da era do pagode."

Inspirados pela era de ouro do Pagode dos anos 1990, o grupo comemora a ascensão do gênero nas plataformas de streaming.

"Está notório isso no pagode, ajudando muito também a gente atingir outros mercados que antes eram mais fechados, mais do sertanejo. Conseguimos entrar e fazer shows junto com eles", explica Marcelinho TDP.