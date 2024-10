ETs, fantasmas e hormônios em ebulição: o que é o anime 'Dan Da Dan'?

É difícil classificar "Dan Da Dan": seria uma série de investigação sobrenatural sobre o contato de humanos com alienígenas? Talvez um anime sobre espíritos e maldições japonesas? Ou então uma comédia romântica sobre um casal improvável? Tem também a possibilidade de ser uma animação com um linguajar pra lá de desbocado? E se falarmos que "Dan Da Dan" é tudo isso e ainda mais?

Splash apresenta agora o novo anime que todo mundo está falando sobre.

O que é "Dan Da Dan"

"Dan Da Dan" (ou "Dandadan" tudo junto, como o título é conhecido na versão em quadrinhos publicada no Brasil) começa quando Momo Ayase, uma adolescente comum do Japão, conhece seu colega de classe estranho chamado Okarun. Os dois são como água e óleo porque suas crenças são bem distintas: enquanto o jovem de óculos acredita em seres vindos do espaço sideral, Momo vem de uma família mais espiritualizada e crê em espíritos e fantasmas.

Cena de "Dan Da Dan" Imagem: Reprodução/Science Saru

Um então propõe um desafio ao outro: Momo irá a um lugar conhecido por receber visitas de objetos voadores não-identificados e Okarun, por sua vez, terá de explorar um túnel abandonado que supostamente é a morada de um espírito milenar. Infelizmente (para ambos), os adolescente são pegos por estranhos fenômenos ocultos: Momo é abduzida por uma raça de alienígenas em busca de reprodução e Okarun tem seu corpo possuído pela alma de uma senhora idosa um pouco ninfomaníaca.

A história de "Dan Da Dan" parte daí e colocar a improvável dupla Momo e Okarun enfrentando situações vindas dos céus ou do plano espiritual, sempre com muito bom humor, gritaria, explosões e um monte de reviravoltas que podem até não fazer muito sentido, mas causam um impacto especial em quem assiste.

O pai de "Dan Da Dan"

"Dan Da Dan" é criação de Yukinobu Tatsu, autor que já trabalhou como assistente de mangakás famosos como o Tatsuki Fujimoto de "Chainsaw Man", e começou a ser publicado na Shonen Jump+ no começo de 2021. A Jump+ é uma versão digital da conhecida revista Shonen Jump, mas com outras séries e uma periodicidade mais flexível para seus autores. A revista digital é lar de outros sucessos da atualidade como "SPY X FAMILY" e "Kaiju No. 8".

Cena de "Dan Da Dan" Imagem: Reprodução/Science Saru

O mangá de "Dan Da Dan" já era um considerável sucesso de vendas, e isso antes mesmo do anúncio do anime. A série rapidamente chamou a atenção dos leitores por ser absurda e intensa. O editor da revista chegou a declarar que ele mesmo se surpreende com a criatividade do autor em criar situações surreais.

A série de anime foi anunciada em novembro de 2023, com produção do renomado estúdio Science Saru (o mesmo de "Scott Pilgrim: A Série"). A revelação do estúdio foi um alívio para os fãs, porque não é qualquer estúdio que conseguiria adaptar a loucura de "Dan Da Dan" para animação. E será que deu certo?

Um grande surto

"Dan Da Dan" é como uma montanha-russa em formato anime. A história tem um ritmo flutuante, mas sempre te jogando pra frente, e aposta em diálogos rápidos, personagens desbocados e comportamentos muito intensos. Em um minuto estamos vendo a Momo dando um chute em um desafeto, no seguinte Okarun já está falando sobre alienígenas e logo depois a obra abraça totalmente o sobrenatural e oculto criando situações bem estapafúrdias, mas divertidíssimas.

A animação do Science Saru é deslumbrante, apresentando uma fluidez belíssima e ousando em ângulos incomuns. Os personagens parecem vivos em cena, e sempre transbordando personalidade. É como se fosse o anime de "Mob Psycho 100", só que ainda mais pirado.

Um detalhe que viralizou na exibição brasileira foi o linguajar, tanto da legenda quanto da dublagem. Palavras como "pica", "rola", "teta", "dar" etc são comuns, até para mostrar o quão desbocados são os personagens, e os termos são usados em momentos naturais. Na versão brasileira a Momo é dublada por Hannah Buttel (a Lulu de "Pokémon Sol e Lua") e Okarun recebeu a voz de Renan Vidal (o Tetsuya Kuroko de "Kuroko no Basket").

Onde assistir?

O anime de "Dan Da Dan" está sendo lançado pela Netflix e pela Crunchyroll, mas a versão dublada até o momento é exclusiva da Netflix.

Já a versão em quadrinhos é publicada no Brasil pela Editora Panini com o título "Dandadan" (tudo junto).