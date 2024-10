Tomorrowland Brasil: DJ Hardwell promete momentos que 'duram para sempre'

O DJ Hardwell, um dos mais bem-sucedidos da cena holandesa, se apresenta em 11/10, primeiro dia do Tomorrowland Brasil 2024. Em entrevista a Toca, Robbert van de Corput (seu nome de batismo) compartilhou suas impressões sobre tocar no Brasil, destacando a energia única do país. Hardwell lembrou da atmosfera, da cultura e da cena vibrante que "tornam o Brasil um lugar incrível para visitar e se apresentar, sempre com uma energia elétrica".

O que Hardwell disse

Para transcender o público nichado da música eletrônica, Hardwell acredita que o ato de tocar como DJ vai além de mostrar boas músicas. Ele enfatiza a importância de construir uma conexão com a plateia e levá-la em uma jornada, criando momentos memoráveis que "duram para sempre".

Quero que meus shows sejam divertidos e façam as pessoas dançarem. É chamada de música para dançar por uma razão, certo?! Hardwell

Quando questionado sobre os preconceitos contra a cena eletrônica, Hardwell responde: "Eu diria, experimente por si mesmo e forme sua própria opinião". Ele destaca a diversidade de gêneros incríveis na música eletrônica e a quantidade de produtores e DJs talentosos, sugerindo que as pessoas mantenham a mente aberta para encontrar o que mais as agrada.

Sobre o Tomorrowland Brasil, Hardwell explica que o festival combina a magia do Tomorrowland belga com a vibrante cena eletrônica brasileira, criando uma experiência verdadeiramente única. "É uma combinação que funciona tão bem." Ele acha emocionante que o festival tenha um ponto de contato em uma parte diferente do mundo, trazendo um sabor único.

Os fãs podem esperar muita música nova e edições especiais em suas apresentações no Brasil. "Estou ansioso para finalmente ter a chance de testar essas músicas no público e ver suas reações."

O DJ holandês Hardwell, atração do festival Tomorrowland Brasil 2024 Imagem: Prince Williams/WireImage

O álbum "REBELS NEVER DIE", seu mais recente, de 2022, marcou uma mudança significativa em seu som. Hardwell encarou o álbum como uma nova fase em sua carreira, uma oportunidade de recomeçar e de explorar qualquer direção musical que pudesse melhorar seu som e show. "O álbum foi um novo capítulo na minha carreira e uma chance de limpar a tela e recomeçar tudo."

Redescobrir seu amor por vinis antigos e por influências iniciais ajudou Hardwell a se reconectar com suas raízes musicais e a moldar a direção de "REBELS NEVER DIE". "Foi realmente sobre me encontrar novamente. De lembrar por que entrei na dance music em primeiro lugar."

Hardwell se apresenta no Tomorrowland Bélgica 2023, no palco Adscendo, o mesmo que vem para a edição do Brasil neste ano Imagem: Delio Nijmeijer/Divulgação

Sobre suas colaborações recentes, Hardwell explica que seu processo é simples: "Eu gosto de me conectar com pessoas que compartilham a mesma vibração e visão que eu quando se trata de criar música".

Tomorrowland Brasil 2024

Quando: 11, 12 e 13 de outubro de 2024, das 13h à 1h

Onde: Parque Maeda - Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - Km 18, Itu/SP

Ingressos: Para comprar ingressos, acesse o site oficial do Tomorrowland Brasil e siga o passo a passo. Para quem quer viver uma experiência incrível do Tomorrowland Brasil, os pacotes de DreamVille também podem ser adquiridos pelo mesmo link.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Tomorrowland Brasil.