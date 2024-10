Silvero Pereira revela mudanças no estilo de vida após diagnóstico de doença crônica

O ator Silvero Pereira, de 42 anos, compartilhou em seu Instagram no domingo, 6, que deu início a um processo de reeducação alimentar após o diagnóstico de hipertensão arterial - ou pressão alta. Em vídeo, ele mostrou como tem sido o tratamento, feito com o acompanhamento de uma nutricionista. "Para além de não estar confortável com meu corpo, fui diagnosticado com hipertensão e precisei retornar aos cuidados da nutricionista com o objetivo de melhorar minha alimentação e, consequentemente, tomar mais cuidado com minha saúde", escreveu.

Na narração do vídeo, Pereira conta que, em 2017, havia feito as mesmas mudanças na rotina e ficou satisfeito com o resultado alcançado. Seu objetivo é perder pelo menos quatro quilos nos próximos 20 dias, a partir das mudanças alimentares e também com exercícios físicos diários.

A hipertensão é uma doença crônica, cujo tratamento parte, justamente, da implementação de uma dieta mais saudável e da prática de exercícios físicos com regularidade.

Silvero Pereira foi um dos apresentadores do reality show Estrela da Casa, que chegou ao fim recentemente. No próximo dia 18, o ator estrela como protagonista do filme Maníaco do Parque, do Prime Video, que conta o caso do infame serial killer que chocou o País no final dos anos 1990. Clique aqui para saber mais sobre a produção.