Será que Raquel interpretou errado convite para o BBB 25?

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram uma fala de Raquel Brito em A Fazenda 16 (Record), antes de ser eliminada do programa. A ex-peoa comentou que foi convidada para o BBB 25, mas que preferiu ir para o reality rural. Porém, ela não descartou totalmente a possibilidade do Big Brother: "Quem sabe no BBB 26?"

Os comentaristas dizem que se divertiram assistindo a essa fala da irmã de Davi Brito. "Na hora eu pensei: 'será que é uma invenção dela ou será que ela interpretou errado?'", diz Bárbara — imaginando uma situação hipotética:

Ela foi para a final, para encontrar o Davi, e alguém, um funcionário qualquer, falou: 'Ano que vem você, hein? Vem para o Big Brother'. E ela interpretou como um convite, será? É um multiverso ali, um mundo paralelo que se passa na família Brito.

Na segunda-feira (7), Raquel Brito saiu de A Fazenda 16 devido à orientação médica para cuidados especiais no momento. A influencer passou mal durante uma prova feita no domingo (6) e foi hospitalizada para fazer exames e ser observada.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após saída de Raquel, quem você quer vença o reality? Resultado parcial Total de 1678 votos 1,07% Albert Bressan 3,34% Babi Muniz 11,74% Camila Moura 0,18% Cauê Fantin 3,34% Fernanda Campos 0,30% Fernando Presto 6,79% Flor Fernandez 0,18% Flora Cruz 0,24% Gui Vieira 0,48% Gilsão 0,89% Gizelly Bicalho 4,17% Juninho Bill 0,30% Júlia Simoura 0,48% Luana Tárgino 3,93% Sacha Bali 32,48% Sidney Sampaio 7,81% Suelen Gervásio 2,26% Vanessa Carvalho 1,19% Yuri Bonotto 3,69% Zaac 15,14% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1678 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso