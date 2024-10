Rafa Justus mostra 'after dos irmãos' após aniversário de Fabiana Justus

Rafaella Justus, 15, mostrou o after da festa de aniversário da irmã Fabiana Justus.

O que aconteceu

A adolescente publicou o registro na madrugada deste domingo (6). A herdeira de Roberto Justus comemorou seus 38 anos e a vitória contra a leucemia mieloide aguda, descoberta no início do ano, com uma grande festa, que aconteceu no último sábado (5).

Nos stories do Instagram, a filha de Ticiane Pinheiro, compartilhou, registros do "after dos irmãos" na casa de Fabiana, após a festa. "Inimigos do fim... teve AFTER PARTY dos irmãos na casa da @fabianajustus", escreveu Rafa na publicação.