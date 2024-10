Paulo Betti diz ser crítico da Globo e detona quadro de programa do Huck

Paulo Betti, 72, admitiu que sempre manteve postura crítica em relação à Globo, apesar de ter sido contratado da empresa por quase 40 anos.

O que aconteceu

Betti afirmou que suas críticas à emissora são de caráter político. Durante participação no podcast Futeboteco, o ator ressaltou que seu contrato não lhe impediu de se posicionar criticamente contra o canal quando achou necessário.

Eu trabalhei muito na Globo, mas fui crítico da [empresa] em alguns momentos. Por exemplo, Alexandre Garcia era o cara da Globo... Aqueles pensamentos que ele tem, é o cara que aparecia todo dia televisão comentando sobre mensalão, sobre o que [ele considerava como] certo, errado, quem era bom, quem era ruim. Paulo Betti

O ator também teceu críticas ao quadro Familhão, quadro do programa Domingão com Huck, comandado por Luciano Huck. Para Paulo, o quadro apresentado por Huck, que premia um telespectador com R$ 1 milhão, é uma "tristeza" porque cobra um valor mensal do interessado em se tornar milionário.

O Huck dá uma casa para você por mês... Eu vejo aquilo e falo assim: 'gente, pera aí, que coisa triste de se ver, é muito triste. Se for dado [sem custos] já seria triste, mas ainda cobra... Não é todo mundo que concorre àquele prêmio milionário.

Familhão é um quadro mensal do Domingão com Huck. Conforme o regulamento do programa, para concorrer a chance de ficar milionário, o interessado deve pagar R$ 20 por mês. Esse valor pode ser usado no formato de crédito para trocar produtos no Lojão do Familhão.

Paulo Betti foi contratado da Globo por quase 40 anos e encerrou parceria de exclusividade com a empresa em 2023. Na ocasião, ele disse que o fim do contrato ocorreu de forma amigável entre ambas as partes, com possibilidade de retornar para trabalhos por obras, nova praxe adotada pela emissora.

A reportagem procurou a Globo para comentar as críticas do ator, mas não houve resposta. O texto será atualizado assim que o canal se posicionar.

Paralelamente à sua trajetória na TV, Paulo Betti sempre se manteve politicamente ativo, com vínculo histórico à esquerda, ao PT e ao presidente Lula.