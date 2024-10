Mulher Abacaxi teve 82 votos; veja quanto os famosos conquistaram nas urnas

Populares nas redes sociais, conhecidos da TV, da música e dos esportes, vários famosos não converteram a fama em votos. Muitos tentaram se eleger para cargos em prefeituras e câmaras municipais do país, mas poucos obtiveram êxito.

Das dezenas de famosos que pleitearam cargos públicos nas eleições municipais de 2024, a maioria obteve votação inexpressiva. O principal exemplo do fiasco dos famosos é Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, que concorreu ao cargo de vereadora de Maricá (RJ) pelo PDT. A mulher fruta alcançou meros 82 votos e ficou longe de conquistar vaga no legislativo municipal.

Marcela Porto, a Mulher Abacaxi Imagem: Reprodução/Instagram

Nomes mais populares, como José Luiz Datena e Zilu Camargo, também ficaram bem abaixo do esperado. Estrelas do futebol brasileiro, como o tetracampeão mundial Bebeto, também estão nesse grupo. Até mesmo ex-bbbs queridos, como Babu Santana, sofreram derrotas.

O que aconteceu

José Luiz Datena (PSDB) ao lado de José Aníbal, candidato a vice e presidente do PSDB, em pronunciamento à imprensa neste domingo (6) Imagem: Laila Nery/UOL

Datena entrou na disputa pela Prefeitura de São Paulo como favorito, mas terminou como o pior candidato da história do PSDB na capital paulista. O apresentador obteve 112.344 votos, cerca de 1,8% do total de votos válidos, e passou bem longe de ir para o segundo turno. Com o desempenho pífio, ele deve retornar à Bandeirantes e dar adeus à política.

Alexandre Frota foi eleito vereador por Cotia Imagem: Pablo Valadares - 14.dez.2022/Câmara dos Deputados

Depois de sair derrotado nas urnas em 2022, Alexandre Frota (PDT) vai recomeçar na política como vereador: o ator foi eleito para cargo na Câmara Municipal de Cotia, na Grande SP, com 2.893 votos. Na disputa em Cotia, Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, concorreu como vice-prefeito, mas foi derrotado após conseguir meros 1.238 votos.

Thammy Miranda foi eleito vereador de São Paulo pelo PSD Imagem: Reprodução/Facebook/Thammy Miranda

Thammy Miranda (PSD) também obteve sucesso e se elegeu vereador por São Paulo com 50.534 votos. A influenciadora de extrema-direita Zoe Martinez (PL) também ocupará cargo no legislativo paulistano em 2025: ela alcançou 60.272 votos.

Zilu Camargo Imagem: Reprodução/Youtube

Zilu Camargo não transformou a fama em votos suficientes para ser eleita: com 4.579 votos, ela conquistou a vaga de suplente. Outrora a deputada federal mais votada do país, Joice Hasselmann (Podemos) confirmou sua derrocada política e conquistou meros 1.673 votos.

Alexandre Correa Imagem: Reprodução: Instagram

Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Côrrea (Avante) tentou se eleger alicerçado em pautas conservadoras, mas teve apenas 2.246 votos. Após a confirmação da derrota do empresário, o atual de Ana, Edu Guedes, até postou um "perdeu, mané". Tandara do Vôlei também pleiteou vaga com bandeira conservadora, mas foi derrotada ao obter 1.896 votos.

Lúcia Gagliasso Imagem: Reprodução/Instagram

No Rio de Janeiro, Lúcia Gagliasso tentou surfar nos filhos famosos, Bruno e Thiago, mas decepcionou com apenas 3.696 votos. Na disputa pelo legislativo fluminense, o ex-BBB Babu Santana recebeu 5.305 votos e não se elegeu. Em Salvador, o cantor Reinaldinho, ex-Terra do Samba, conseguiu os votos de 233 eleitores.

Veja os desempenhos dos famosos no estado de São Paulo

José Luiz Datena (PSDB) 112.344 votos -- candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo

-- candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo Rodrigão do Vôlei (MDB) 107.796 votos -- eleito vice-prefeito de Praia Grande (SP)

-- eleito vice-prefeito de Praia Grande (SP) Marcelinho Carioca (PRD) 1.238 votos -- candidato derrotado a vice-prefeito de Cotia

-- candidato derrotado a vice-prefeito de Cotia Cristina Prochaska (PSOL) 402 votos -- candidata derrotada à Prefeitura de Ubatuba (SP)

-- candidata derrotada à Prefeitura de Ubatuba (SP) Zoe Martinez (PL) 60.272 votos -- eleita vereadora por São Paulo

-- eleita vereadora por São Paulo Thammy Miranda (PSD) 50.534 votos -- eleito vereador por São Paulo

-- eleito vereador por São Paulo Adrilles Jorge (União Brasil) 25.038 votos -- eleito vereador por São Paulo

-- eleito vereador por São Paulo Alexandre Côrrea (Avante) 2.246 votos -- não eleito vereador por São Paulo

-- não eleito vereador por São Paulo Dudu Camargo (Republicanos) 1.324 votos -- não eleito vereador por São Paulo

-- não eleito vereador por São Paulo Léo Áquilla (MDB) 15.958 votos -- não eleita vereadora por São Paulo

-- não eleita vereadora por São Paulo Tandara do Vôlei (PL) 1.896 votos -- não eleita vereadora por São Paulo

-- não eleita vereadora por São Paulo Zilu Camargo (União Brasil) 4.579 votos -- não eleita vereadora por São Paulo

-- não eleita vereadora por São Paulo Welington Camargo (Avante) 746 votos -- não eleito vereador por São Paulo

-- não eleito vereador por São Paulo Marília Miranda (Republicanos) 400 votos -- não eleita vereadora por São Paulo

-- não eleita vereadora por São Paulo Felipe Sertanejo (PL) 14.607 votos -- não eleito vereador por São Paulo

-- não eleito vereador por São Paulo Joice Hasselmann (Podemos) 1.673 votos -- não eleita vereadora por São Paulo

-- não eleita vereadora por São Paulo Claudia Baronesa (Republicanos) 1.759 votos -- não eleita vereadora por São Paulo

-- não eleita vereadora por São Paulo Sandrão RZO (PT) 3.985 votos -- não eleito vereador por São Paulo

-- não eleito vereador por São Paulo Marquito (Republicanos) 4.801 votos -- não eleito vereador por São Paulo

-- não eleito vereador por São Paulo Kelly do Basquete (Podemos) 310 votos -- não eleita vereadora por São Paulo

-- não eleita vereadora por São Paulo Renata Del Bianco (PP) 121 votos -- não eleita vereadora por São Paulo

-- não eleita vereadora por São Paulo Guilherme Guido (PL) 2.428 votos -- eleito vereador de Limeira (SP)

-- eleito vereador de Limeira (SP) Alexandre Frota (PDT) 2.893 votos -- eleito vereador de Cotia (SP)

Veja o desempenho dos famosos no estado do Rio de Janeiro:

Babu Santana (PSOL) 5.305 votos -- não eleito vereador pelo Rio

-- não eleito vereador pelo Rio Mário Gomes (PL) 4.492 votos -- não eleito vereador pelo Rio

-- não eleito vereador pelo Rio Waguinho Cantor (PL) 9.523 votos -- não eleito vereador pelo Rio

-- não eleito vereador pelo Rio Sérgio Hondjakoff Cabeção (Cidadania) 456 votos -- não eleito vereador pelo Rio

-- não eleito vereador pelo Rio Lúcia Gagliasso (PL) 3.696 votos -- não eleita vereadora pelo Rio

-- não eleita vereadora pelo Rio Bebeto Tetra (PSD) 8.125 votos -- não eleito vereador pelo Rio

-- não eleito vereador pelo Rio Sol Vega (PDT) 111 votos -- não eleita vereadora pelo Rio

-- não eleita vereadora pelo Rio Mulher Abacaxi (PDT) 82 votos -- não eleita vereadora por Maricá (RJ)

Veja o desempenho dos famosos em outros estados: