Jornalista ganha aposta de R$ 60 mil de Pablo Marçal após derrota e cobra

O jornalista Guga Noblat venceu uma aposta de R$ 60 mil de Pablo Marçal (PRTB) e já cobrou o ex-coach que pague o valor.

O que aconteceu

Marçal havia apostado com Noblat que venceria a disputa para prefeito de São Paulo em primeiro turno. No entanto, a disputa na maior cidade do país não apenas foi para o segundo turno, como o autointitulado ex-coach ficou em terceiro lugar e está fora dela.

Após a derrota de Marçal, Guga resgatou vídeo em que os dois fizeram a aposta. Na gravação de uma entrevista feita pelo jornalista com o então candidato, o político afirmou que "2025 já tem prefeito em São Paulo e nem vai ter segundo turno", ao proclamar a própria vitória em primeiro turno.

Guga duvidou que Marçal levasse o pleito de primeira e sugeriu uma aposta. "Aposta quanto?", questionou o jornalista da TV Meio. O ex-coach rebateu: "Quanto você tem [para apostar]?".

Valor ficou acertado em um carro avaliado em R$ 60 mil. "Aposto quanto você quiser. Um carro de R$ 60 mil porque eu sou pobre e trabalhador, e você é coach. Vai querer? Vai fazer milagre? Virou uma sessão de coach", disse o jornalista. "Já está apostado", afirmou Marçal.

Guga Noblat cobrou o ex-coach para receber o valor da aposta. "Ei, Pablo Marçal, vem aqui que temos contas a acertar", escreveu o repórter em postagem no Instagram pouco tempo depois de confirmada a derrotada do candidato.

Como foi a disputa em São Paulo

Em uma disputa bastante acirrada, os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) foram para o segundo turno na capital paulista. Pablo Marçal finalizou a corrida na terceira colocação, após afirmar reiteradamente que seria eleito no primeiro turno.

Tabata Amaral (PSB) ficou em quarto. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) sofreu uma derrota acachapante e ficou em quinto com 1,84% dos votos válidos. Marina Helena (Novo) ficou na sexta colocação entre os candidatos mais votados.

Além de Datena, diversos outros famosos também concorreram nas eleições municipais de 2024. Poucos conseguiram vitória nas urnas e a maioria sofreu derrota onde disputou — veja aqui como as celebridades se saíram nas urnas.