Biomédica detalha reversão de preenchimentos em Gracyanne: 'Não acabou'

A biomédica Gabriela Dawson, que fez a reversão dos preenchimentos faciais de Gracyanne Barbosa, deu detalhes dos procedimentos que fez no rosto da influenciadora.

Gracyanne fez tratamentos de "emagrecimento facial" e para o melasma. "'Hialuronidase', para a remoção dos preenchimentos faciais com ácido hialurônico; 'Ultraformer MPT', ponteira para emagrecimento facial e para flacidez; 'Etherea', laser ablativo para tratar melasma, manchas e rejuvenescimento da pele; 'Exossomos', para regeneração total da pele; e preenchimentos com ácido hialurônico em pequenos pontos estratégicos para o alongamento da face".

Segundo a biomédica, Gracyanne ainda passará por novos procedimentos. "Ainda não acabou! Ainda estamos em processo de cuidar da pele, produzir mais colágeno, e muito mais. Sem dúvidas fazer parte desse processo foi incrível!"

A influenciadora disse que está buscando o "equilíbrio" e agora aplicará preenchimento apenas em "pontos estratégicos" do rosto. "Nos últimos meses, tenho focado em encontrar o equilíbrio, e com a estética não foi diferente. Decidi remover todos os produtos que usava no rosto e aplicar alguns apenas em pontos estratégicos de embelezamento, de uma maneira mais natural, com tecnologia de ponta e procedimentos pontuais."